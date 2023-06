Ważna inwestycja PKP Intercity w Przemyślu za 380 mln zł

380 mln zł ma kosztować przebudowa i modernizacja stacji postojowej PKP Intercity Przemyśl Bakończyce. To największa inwestycja PKP Intercity służąca rozbudowie zaplecza przygotowującego składy do podróży – powiedział Krzysztof Świerczek z zarządu firmy.

Do 2025 roku na stacji postojowej Przemyśl Bakończyce ma powstać ekologiczna myjnia całoroczna, a bocznica kolejowa zostanie przebudowana. Planowany koszt inwestycji to ponad 380 mln zł brutto.

Członek zarządu PKP Intercity Krzysztof Świerczek podkreśla, że jest to największa inwestycja w historii PKP Intercity, służąca rozbudowie zaplecza przygotowującego składy do podróży.

W planach jest uruchomienie przewozów kolejowych Przemyśla do Kijowa i Odessy oraz do Miszkolca na Węgrzech.

W poniedziałek, 12 czerwca 2023 r. na miejscu inwestycji w Przemyślu Bakończycach odbyła się konferencja prasowa z udziałem m.in. ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i szefa KPRM Marka Kuchcińskiego, poświęcona ogłoszeniu przetargu na realizację tej inwestycji.

Do 2025 roku na stacji postojowej Przemyśl Bakończyce ma powstać ekologiczna myjnia całoroczna, a bocznica kolejowa zostanie przebudowana. Planowany koszt inwestycji to ponad 380 mln zł brutto.

Największa inwestycja PKP Intercity dot. służąca rozbudowie zaplecza przygotowującego składy do podróży

Uczestniczący w konferencji prasowej członek zarządu PKP Intercity Krzysztof Świerczek podkreślił, że jest to największa inwestycja w historii PKP Intercity, służąca rozbudowie zaplecza przygotowującego składy do podróży.

Zapowiedział, że w najbliższym czasie rozpocznie się wyłanianie wykonawcy inwestycji, a po jego wyłonieniu nastąpi jej realizacja. Zaprezentował także wizualizację obiektu.

"Bocznica w Przemyślu w perspektywie roku 2030 podwoi pracę przewozową (w stosunku do tego, co jest) na dzisiaj" - zapowiedział Świerczek. Zwrócił uwagę, że poprawią się też warunki pracy na stacji postojowej.

"Myjnia, którą wybudujemy będzie w pełni ekologiczna, wykorzystująca najnowsze technologie, pracująca w obiegu zamkniętym, oszczędzająca energię i wodę, i w pełni bezpieczna środowiskowo.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaznaczył, że polska kolej się zmienia, pojawiają się nowe przystanki, stacje kolejowe, przez co zmniejsza się wykluczenie komunikacyjne.

Rozbudowa i modernizacja wielu kilometrów linii kolejowych

"To ponad 100 kilometrów zmodernizowanych, przebudowanych czy odbudowanych linii kolejowych, po których od wczoraj jeżdżą na powrót pociągi. To kolejne miejscowości, które mogą się cieszyć z transportu kolejowego" - mówił minister.

Dodał, że nie tylko połączenia kolejowe, ale też infrastruktura kolejowa jest niezbędna do utrzymania właściwego poziomu usług. Jak wskazał, chodzi m.in. o wagony, ich czystość, obsługę i naprawę. Podkreślił, że to się zmienia w Przemyślu i w całym kraju.

"PKP Intercity podejmuje wyzwania w całym kraju, aby w nowoczesnych obiektach prowadzono kompleksowe serwisowanie pociągów. I taka właśnie powinna być polska kolej - doskonale przygotowana pod kątem infrastruktury, pod kątem taborowym, nowe pociągi, nowe wagony, nowe lokomotywy i miejsca, gdzie one są serwisowane i miejsca, w których są przygotowywane, aby przyjąć podróżnych" - podkreślił Adamczyk.

Szef KPRM Marek Kuchciński zwrócił uwagę, że polska kolej rozwija się nie tylko w głównych centrach komunikacyjnych, głównych miastach Polski, ale w całym kraju. Jak wskazał, najlepszym przykładem jest Przemyśl Bakończyce, "a więc miejsce, gdzie będzie budowana dobra instytucja, która będzie porządkowała, czyściła i będzie remontowała wagony Intercity".

Dodał, że ta inwestycja cieszy go z dwóch powodów. Jednym z nich jest to, że powstanie ponad 150 nowych miejsc pracy.

"Po drugie, że Przemyśl staje się takim miejscem, z którego wyjeżdżają w różne części Europy pociągi, także międzynarodowe, i do którego przyjeżdżają, ale nie tylko z Europy Środkowej i Zachodniej, ale także z ambitnymi planami wyjazdów na wschód - do Kijowa, do Odessy, a całkiem prawdopodobne, że będziemy tym torem niebawem przez Malhowice, Zagórz, Medzilaborce (Słowacja) aż do Miszkolca (Węgry) wędrować i korzystać z usług linii kolejowej PKP" - powiedział Kuchciński.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl