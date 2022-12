Ważna kolejowa łącznica gotowa. Podróże będą krótsze

Łącznica stanowiąca nowy tor między Centralną Magistralą Kolejową, a linią Kielce – Fosowskie została właśnie ukończona. Inwestycja skraca m.in. czas podróży pociągiem z Kielc do Łodzi i Warszawy.

Gotowa jest łącznica Czarnca - Włoszczowa Północ, która ma usprawnić przewozy kolejowe w województwie świętokrzyskim. Nowy tor daje możliwości lepszych połączeń m.in. w kierunku Warszawy i Łodzi. Dzięki niemu możliwe jest skrócenie czasu podróży. Sprawniejsze mogą być także przewozy towarów.

Trzykilometrowa łącznica jest zelektryfikowana i przystosowana do ruchu dwukierunkowego. Tor zapewni przejazd pociągów pasażerskich z prędkością do 100 km/h, a towarowych - do 80 km/h.

Poza nowym torem i siecią trakcyjną zamontowano urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Komunikację drogową ułatwia nowy wiadukt kolejowy. Most nad rzeką Jeżówką zapewnia odpowiednie odwodnienie linii kolejowej. Przewidziano też warunki dla swobodnego przejścia zwierząt.

Inwestycja była realizowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wartość projektu to ok. 42,8 mln zł, w tym dofinansowanie UE wyniosło ponad 36 mln zł.

Ta zmiana w ustawie wiatrakowej zmienia wszystko. To błąd?

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl