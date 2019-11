Ważna obwodnica autostradowa udostępniona jeszcze w tym roku? "To rekord świata"

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz konsorcjum firm, które w lipcu podjęło się dokończenia budowy obwodnicy autostradowej Częstochowy, zorganizowały przejazd po wykonanym właśnie odcinku ok. 20 km A1. Tempo położenia nawierzchni asfaltowej zarówno inwestor, jak i wykonawca nazywają rekordem świata. Dzięki zaangażowaniu setek ludzi i jednostek sprzętowych, być może jeszcze w tym roku będzie można pojechać obwodnicą. Nie oznacza to jednak, że w grudniu nastąpi definitywny koniec robót.

- Ta budowa praktycznie nie zasypiała. Wykonana została ogromna praca - powiedział Filip Bacik, dyrektor kontraktu w Strabag Infrastruktura Południe, który podkreślił, że możliwość realizacji tej inwestycji to dla jego firmy zaszczyt oraz, że współpraca między wszystkimi stronami ułożyła się wzorowo.Zobacz też GDDKiA prowadzi cząstkowe przetargi na dalsze roboty na A1 wokół Częstochowy Budimex, Strabag i Budopol nie schodzą jednak jeszcze z placu budowy.- Mamy jeszcze miesiąc na wykonanie prac dodatkowych, które wyszły w trakcie prowadzenia tej inwestycji i po poprzednim generalnym wykonawcy. To m.in. wzmocnienie nasypów i poprawa instalacji wodociągowych. Oczywiście do wykonania są jeszcze prace leżące po stronie innych wykonawców, dotyczące m.in. montażu ekranów akustycznych , oznakowania poziomego, pionowego czy wykonania barierek. Pozostają też jeszcze węzły, które w momencie uruchomienia trasy nie będą jeszcze w pełni eksploatowane i czynne. Tu zakończenie planowane jest na początku przyszłego roku - poinformował Michał Wrzosek.Przedstawiciele GDDKiA i konsorcjum kilka razy podkreślali, że zrobią wszystko, aby obwodnicą Częstochowy można było pojechać jeszcze w tym roku. W pierwszych tygodniach trzeba będzie jednak liczyć się z większymi niż zwykle ma to miejsce na autostradach, ograniczeniami prędkości. Jak podkreślił rzecznik prasowy generalnej dyrekcji Jan Krynicki, to konieczne z uwagi na toczące się jeszcze prace np. przy oznakowaniu, ogrodzeniach czy ekranach akustycznych.Co istotne nie wszystkie węzły zostaną udostępnione kierowcom w tym samym czasie co ciąg główny. Dyrektor Żuchowski przyznał, że w tym roku na pewno nie będzie możliwe oddanie węzła Blachownia.Nie wiadomo czy uda się z węzłem Lgota.- Jeżeli pogoda pozwoli, będziemy chcieli, żeby został wykonany jeszcze w tym roku. To możliwe także z uwagi na możliwości przerobowe i chęć do pracy ze strony wykonawcy - podkreślił szef GDDKiA.Może się zdarzyć, że przez jakiś czas zjechać i lub wjechać na obwodnicę autostradową będzie można tylko węzłem Rząsawa po północnej stronie Częstochowy i węzłem Zawodzie po stronie południowej.Sprawdź Na dojeździe do nowej A1 ruch wzrósł o ponad 100 proc. Dopuszczenie do ruchu obwodnicy Częstochowy oraz ukończenie przebudowy DK 1 na A1 na odcinku Częstochowa - Tuszyn, co ma nastąpić w ciągu 2 - 3 lat, sprawi, że będzie można w kilka godzin pokonać ok. 600 kilometrowy odcinek od południowej granicy Polski do Gdańska.