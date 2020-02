Wciąż nie wiadomo, kiedy ruszy blok 910 MW w Jaworznie. Kocioł uszkodzony

Nowy blok na węgiel kamienny o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III miał zostać przekazany do eksploatacji do 31 stycznia 2020 r., a następnie do 15 lutego. Rafako poinformowało właśnie, że tego drugiego terminu nie uda się dotrzymać, a nowy nie jest jeszcze znany. Kolejny poślizg ma być spowodowany uszkodzeniem jednego z elementów kotła. Z nieoficjalnych informacji WNP.PL wynika, że prognozowany, kolejny termin oddania inwestycji dla Taurona do użytku to kwiecień 2020 r.

Podczas ostatniej fazy testów bloku nastąpił szereg zdarzeń o charakterze obiektywnym, mających wpływ na termin przekazania bloku zamawiającemu - podało w czwartek Rafako.

Dodało, że po odłączeniu bloku, które miało miejsce m.in. z powodu nadzwyczajnych okoliczności pogodowych, stwierdzono, że nastąpiło niemożliwe do przewidzenia zdarzenie, polegające na uszkodzeniu jednego z elementów kotła.

W chwili obecnej trwają analizy zespołu składającego się z przedstawicieli wykonawcy oraz zamawiającego w celu ustalenia zakresu prac i czasu niezbędnego do wymiany uszkodzonych elementów - podało Rafako. Po ustaleniu nowego przewidywanego terminu oddania bloku ma zostać on niezwłocznie ogłoszony.