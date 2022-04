Wciąż przybywa biur w dużych miastach

Na koniec pierwszego kwartału 2022 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych, czyli nie licząc Warszawy, wyniosły 6,27 mln metrów kwadratowych wobec 5,83 mln rok wcześniej, tj. powiększyły się o 7,6 proc.

Niezmiennie największe pod względem oferty rynki biurowe przypadały na Kraków (1,64 mln mkw.), Wrocław (1,28 mln mkw.) oraz Trójmiasto (992 tys. mkw.). Dla przypomnienia - rynek warszawski liczy obecnie 6,23 mln mkw powierzchni biur.

Dane te przedstawia Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych, korzystając z analiz firm doradczych rynku nieruchomości komercyjnych: BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark Polska, Savills.

W I kwartale br. na ośmiu rynkach regionalnych do użytkowania oddano 16 obiektów o łącznej powierzchni 243,5 tys. mkw., z czego najwięcej w Katowicach (116,3 tys. mkw.), Wrocławiu (36,2 tys. mkw.) i w Trójmieście (31,8 tys. mkw.). Wśród nich największy projekt to KTW II (39,9 tys. mkw.) wybudowany przez TDJ Estate w Katowicach.

Na koniec pierwszego kwartału br. na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia „od zaraz” było 970,1 tys. m kw. powierzchni biurowej, co odpowiada stopie pustostanu 15,5 proc. (wzrost o 2,6 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r.). Najwyższy współczynnik pustostanów odnotowano w Katowicach – 19,8 proc., najniższy w Szczecinie – 3 proc.

W pierwszych trzech miesiącach br. wynajęto ogółem 160,5 mkw. biur, tj. o 25 proc. mniej niż w IV kwartale ub.r., ale aż o 63 proc. więcej niż w I kwartale 2021 r. Najwięcej powierzchni zostało wynajętych we Wrocławiu (38,4 tys. mkw.) i w Krakowie (38,1 tys. mkw.).

Po względem struktury popytu, w I kwartale br. najwyższy udział przypadł nowym umowom - 68,9 proc. (włączając umowy przednajmu oraz powierzchnie na potrzeby własne właściciela nieruchomości). Na renegocjacje i przedłużenia kontraktów przypadło 21,2 proc. zarejestrowanych umów, a na „ekspansje” - 4,6 proc.

Wśród największych transakcji zawartych w pierwszym kwartale 2022 r. były: nowa umowa PwC w budynku .KTW II, nowa umowę Keyword Studios w kompleksie Global Office Park w Katowicach (9,3 tys. mkw.), umowa odnowienia firmy Ericsson w budynku Olimpia Software Pool w Łodzi (7,7 tys. mkw.) oraz umowa przednajmu firmy OTFC S.A. w The Park I w Krakowie (7 tys. mkw.).

Patrz też: Rosną zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl