Węglowa Elektrownia Ostrołęka C zagrożona? Budowa idzie pełną parą!

Patrząc na postęp prac przy budowie Elektrowni Ostrołęka C można dojść do wniosku, że echa toczącej się debaty o przyszłości tej inwestycji nie dotarły na plac budowy. Postęp robót związanych z powstaniem węglowego bloku energetycznego o mocy 1000 MW jest ogromny, co dobrze obrazuje film wykonany z drona przez lokalny portal eOstrołęka.pl.

Na budowie ma zostać wykorzystane ok. 20 tys. ton konstrukcji stalowych, a łączna długość samych kabli zainstalowanych w elektrowni wyniesie ok. 1,5 tys. km.Powierzchnia maszynowni będzie miała 110x60 m. Natomiast najwyższy - po chłodni kominowej - obiekt bloku, czyli kotłownia, będzie liczyć 115 m wysokości. Ostrołęka C ma spełnić restrykcyjne normy konkluzji BAT dotyczące emisji pyłów, a także związków azotu, siarki czy rtęci.Ponadto blok będzie też „CCS Ready” (od angielskiego carbon capture and storage), czyli będzie posiadał w przyszłości możliwość podłączenia do instalacji wychwytywania i magazynowania CO2, jeśli ta technologia w energetyce wyszłaby poza fazę eksperymentalną.W 2020 r. będzie już trwać budowa maszynowni, kotłowni, a także chłodni kominowej. Doprowadzony zostanie też rurociąg wody chłodzącej przyszłą elektrownię. W 2021 r. na plac budowy mają dotrzeć turbina i generator; trwać będzie montaż kotła. W 2022 r. ma zostać przeprowadzona próba ciśnieniowa kotła oraz rozpoczną się pierwsze prace rozruchowe.W 2023 - ostatnim roku realizacji inwestycji - najpierw nastąpi pierwsze rozpalenie kotła, a następnie synchronizacja bloku Krajowym Systemem Elektroenergetycznym i ruch próbny, po którym Ostrołęka C ma zostać oficjalnie oddana do użytku.