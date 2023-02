Westinghouse w Czechach ma nowego prezesa. To doświadczony menadżer

Westinghouse Electric Company powołała Petra Brzezinę na stanowisko prezesa firmy w Republice Czeskiej. Będzie odpowiedzialny za wdrażanie na czeskim rynku technologii jądrowych oferowanych przez koncern.

Petr Brzezina wcześniej związany był z wieloma międzynarodowymi firmami, wśród których były Skoda Transportation, Alstom, General Electric i ABB, w których zgodnie z komunikatem pełnił funkcję prezesa zarządu lub zajmował inne wysokie stanowiska kierownicze.

- Petr to doświadczony i ceniony w regionie manager. Jesteśmy dumni, że to właśnie on pokieruje naszym lokalnym zespołem. Petr zna i rozumie specyfikę kluczowych dla nas gałęzi przemysłu - stwierdził David Durham, prezes Westinghouse Energy Systems.

- Westinghouse ma bogatą historię współpracy z czeskim sektorem energetyki jądrowej. Jestem zaszczycony, że mogę być częścią tej historii, tworząc nowe partnerstwa, które zwiększą bezpieczeństwo energetyczne w regionie - powiedział Petr Brzezina, który pokieruje oddziałem firmy Westinghouse w Pradze.

W listopadzie 2022 roku Westinghouse wraz z Bechtel Nuclear Power Company złożył ofertę na budowę bloku AP 1000 w elektrowni jądrowej w Dukovanach, z możliwością budowy kolejnego bloku w tej lokalizacji oraz dwóch dodatkowych reaktorów w elektrowni jądrowej w Temelinie. Ponadto od 2024 roku Westinghouse będzie dostarczał paliwo jądrowe do temelińskiej elektrowni.

