Wiatr na lądzie doda skrzydeł budowlańcom

Nowelizacja ustawy odległościowej pozwoli na uwolnienie potencjału lądowej energetyki wiatrowej, co stworzy długoterminową perspektywę wartego miliardy złotych rynku dla firmy budowlanych.

Lądowy potencjał

Gutowski zaznaczył, że firmie udało się jednak przeczekać kilka trudnych lat bez zwalniania pracowników, dzięki m.in. większemu zaangażowaniu w budownictwie drogowym, a także wejściu w segment rolniczy, gdzie spółka budowała silosy.- Dziś mamy już wskazaną perspektywę, którą definiują unijna strategia Zielonego Ładu oraz Politykę Energetyczną Polski do 2040. Jesteśmy przygotowani na boom i mamy potencjał do tego, aby należeć do jego największych beneficjentów - podkreślił Gutowski.Janusz Gajowiecki, prezes PSEW, mówiąc o ustawie odległościowej podkreślił, że lądowa energetyka wiatrowa notowała w Polsce stabilny wzrost do momentu, gdy restrykcyjne przepisy weszły w życie w 2016 r.Wówczas licznik mocy zainstalowanej z powodu najbardziej rygorystycznych przepisów lokalizacyjnych w Europie zatrzymał się na poziomie ok. 6 GW.Sytuację poprawiło wprowadzenie systemu aukcyjnego. Dzięki aukcjom przeprowadzonym od 2018 r. moc zainstalowana ma zwiększyć się o ok. 4 GW w perspektywie 2024/2025 roku.Gajowiecki zaznaczył, że to lądowe, a nie morskie, farmy wiatrowe będą wciąż motorem rozwoju tego segmentu OZE. Jak dodał, mniej niż 20 proc. inwestycji w Europie w 2020 r. dotyczyło projektów offshore. Do 2025 r. ponad 70 proc. nowych mocy wiatrowych będzie powstawało na lądzie.- Polska ma tu ogromny potencjał. Jest szansa, aby nowelizacja ustawy odległościowej weszła w życie w trzecim kwartale 2021 r., co może pozwolić wówczas na realizację pierwszych inwestycji, które mają sobą fazę rozwoju projektu - ocenił Gajowiecki.Jak dodał, rozwój energetyki wiatrowej przyczyny się do powstania nowych miejsc pracy, a jednocześnie jest konieczny dla konkurencyjności gospodarki, która potrzebuje tańszej energii niż ta, której ceny windują koszty uprawnień do emisji CO2.Jej obecna cena sprawia, że to m.in. przemysł energochłonny należy do największych orędowników rozwoju OZE. Niższych cen energii oczekują również gospodarstwa domowe.Ponadto farmy wiatrowe - jak zaznaczył Gajowiecki - to wpływy z podatków dla budżetu państwa, ale przede wszystkim dla samorządów, które z podatków od nieruchomości pozyskały od branży już ponad 3 mld zł.