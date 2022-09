Widać spadek zamówień. Fakro dostosowuje zatrudnienie do trudnej sytuacji

- Każde miejsce pracy w budownictwie generuje cztery kolejne miejsca pracy gdzie indziej. Jeśli nie wesprzemy budowlanki, to zredukujemy potencjał w wielu innych branżach - mówi WNP.PL Paweł Dziekoński, wiceprezes Fakro.





Galopujące ceny energii i materiałów, inflacja, schłodzenie stopami procentowymi rynku nieruchomości... Fakro, jak cała branża, mocno odczuwa aktualne zawirowania na rynku.

Firma jeszcze w zeszłym roku zatrudniała nowych pracowników. Teraz drobnymi krokami dostosowuje strukturę zatrudnienia do sytuacji rynkowej.

- Apelujemy o programy wsparcia dla biznesu i przemysłu, by mogły być konkurencyjne na zagranicznych rynkach - mówi Paweł Dziekoński, wiceprezes Fakro.

Inflacja, schłodzenie rynku mieszkaniowego przez rosnące stopy procentowe, kryzys energetyczny wywołany wojną… Jak w tej sytuacji radzi sobie producent okien?

- Moment jest ewidentnie trudny, działamy w branży cyklicznej, która bardzo szybko odczuwa każdy kryzys. Tak jest też i teraz. Z tygodnia na tydzień, w miarę jak rosną stopy procentowe, widać spadki zamówień, co również odczuwamy. Galopują koszty budowy: materiałów, wykończenia. Polacy do budowy domu potrzebują kredytów, które są coraz droższe i trudniej dostępne.

Fakro obserwuje rozwój sytuacji oraz reaguje na wyzwania zgodnie ze strategicznymi założeniami.

Koszty produkcji, surowców, energii i koszty pracy podbijają ceny

O ile podrożały okna Fakro?

- W ciągu dwóch ostatnich lat można mówić o podwyżkach powyżej 30 proc.

To wzrost wynikający jeszcze z pandemicznych zawirowań?

- To skutek wyłącznie wzrostu kosztów produkcji, surowców, energii…

A koszty pracy? Fakro zatrudnia już ponad 4 tys. pracowników… Czy w dobie szalejącej inflacji odczuwacie rosnącą presję płacową?

- W podwyżkach naszych towarów znajduje się odzwierciedlenie całej struktury kosztowej, kosztów pracy również.

Jednak obecnie nie ma już presji płacowej po stronie załogi. Rynek pracownika ewidentnie się schładza w warunkach kryzysu, z którym mamy do czynienia.

Jeszcze w zeszłym roku zatrudnialiśmy nowych pracowników, bo notowaliśmy wzrosty. Teraz drobnymi krokami dostosowujemy strukturę zatrudnienia do sytuacji, jaką mamy na rynku.

Zwolnień w Fakro nie będzie. Jedynie korekta zatrudnienia do aktualnej sytuacji rynkowej

Zwolnienia?

- Nie, nie planujemy żadnych radykalnych ruchów, zwolnień grupowych. Dokonaliśmy pewnych korekt, nie przedłużając w lipcu i sierpniu części umów.

Spodziewamy się, że na inflację, która już dzisiaj jest problemem, nałoży się bezrobocie, co pogorszy znacznie sytuację na rynku.

Bez żadnego wsparcia, pozytywnych impulsów, gospodarka będzie w dużym problemie, a negatywne zjawiska będą się napędzały nawzajem - rosnące koszty energii, inflacja, bezrobocie… To może skutkować odpływem ludzi za granicę.

W kryzysie biznes potrzebuje wsparcia z góry, tak jak robią to Niemcy

Jakie pozytywne impulsy ma pan na myśli i od kogo powinny płynąć? Od państwa?

- Kilkanaście najbliższych miesięcy będzie bardzo trudnych i pozytywne impulsy powinny zdecydowanie iść z góry. W sytuacji, gdy cały świat walczy z dekoniunkturą, inni wspierają krajowe przedsiębiorstwa, my też musimy natychmiast reagować. Nie można liczyć, że przedsiębiorcy sami jakoś sobie poradzą, bo muszą rywalizować z zagranicznymi konkurentami, którzy korzystają ze wsparcia.

W innych państwach, takich jak Włochy czy Niemcy, są programy dotacyjne, które dbają o to, by rynek dalej się kręcił. Wsparcie przybiera formę różnych dodatków i ulg podatkowych, preferencyjnego oprocentowania lub bezzwrotnych dotacji.

Jeśli inni pomagają swoim gospodarkom, to tak samo my musimy pomagać. Nie prosimy o pomoc w czasach, kiedy jest koniunktura, apelujemy o to, by adresować kryzys i dostosować do niego odpowiednie rozwiązania, biorąc pod uwagę potrzeby młodych ludzi, by nie stracić kolejnych pokoleń, które uciekną za granicę, szukając lepszego miejsca do życia.

Oczywiście rozumiemy potrzebę walki z inflacją, ale nie rozumiemy sytuacji, w której nie da się, albo przynajmniej nikt jeszcze tego nie zrobił, np. zróżnicować kosztów kredytów i wprowadzić systemu dopłat do kredytów budowlanych, które przecież różnią się od kredytów konsumpcyjnych.

Nie zapominajmy też, że każde miejsce pracy w budownictwie generuje cztery kolejne miejsca pracy gdzie indziej. Jeśli nie wesprzemy budowlanki, to zredukujemy potencjał w wielu innych branżach.

Przetasowanie rynków eksportowych po wojnie. Konieczne wsparcie dla konkurencyjności

Okna Fakro trafiają do przeszło 50 krajów na całym świecie, w tym na Wschód. Jak wojna zmieniła wasze kierunki eksportowe?

- Jeśli chodzi rynki eksportowe, to mamy obecnie deficyt, ponieważ Rosja była dla nas ważnym rynkiem, który z naturalnych powodów obecnie się zamknął.

Czy Rosję zastąpią nowe kierunki eksportowe?

- Obecnie intensyfikujemy działania na rynkach, na których jesteśmy obecni. Tam jednak mamy silnego konkurenta, który nie rozwija nam dywanu powitalnego, tylko walczy z nami korzystając ze swoich przewag.

Dlatego apelujemy o programy wsparcia dla biznesu i przemysłu, by mógł być konkurencyjny na zagranicznych rynkach.

