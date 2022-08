Więcej gotowych mieszkań, ale mniej pozwoleń. Nowe dane z rynku nieruchomości

W pierwszych siedmiu miesiącach 2022 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - podaje GUS.

Według wstępnych danych, w okresie styczeń - lipiec 2022 roku oddano do użytkowania 127,0 tys. mieszkań, tj. 2,1 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 73,9 tys. mieszkań – o 2,9 proc. więcej niż w 2021 r., natomiast inwestorzy indywidualni –- 51,4 tys. mieszkań, tj. 3,4 proc. więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,7 proc. ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 1 667 mieszkań (wobec 2 834 przed rokiem).

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych wyniosła 12,1 mln m2, czyli o 1,9 proc. więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 94,9 m2.

Deweloperzy i inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania odpowiednio: 58,2% i 40,5% ogólnej liczby mieszkań.

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w okresie 01-07 2022 r. spadła o 3,9 proc. r/r.

Od początku stycznia do końca lipca 2022 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 192,8 tys. mieszkań, tj. o 3,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (131,5 tys., wzrost o 4,1 proc. r/r) oraz inwestorzy indywidualni (58,4 tys., spadek o 18,8 proc.). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,5 proc. ogółu mieszkań. W pozostałych formach budownictwa odnotowano 2 823 mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (2 354 w roku ubiegłym).

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Od początku roku do końca lipca 2022 r. rozpoczęto budowę 136,0 tys. mieszkań, tj. o 20,2% mniej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 79,9 tys. mieszkań (o 22,1% mniej), a inwestorzy indywidualni 54,0 tys. (o 16,6% mniej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,5% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 2 091 mieszkań (wobec 3 028 w roku poprzednim).

