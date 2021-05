Więcej przerobionych odpadów i mniej emisji CO2 - strategia Lafarge w Polsce

Ponaddwukrotne zmniejszenie emisji CO2 w porównaniu z 1990 r., stosowanie 100 proc. zielonej energii i przetwarzanie 2,2 mln ton odpadów rocznie - to tylko niektóre cele strategii zrównoważonego rozwoju, które Lafarge chce osiągnąć w Polsce do 2030 r.

Środowisko i woda

W 2030 Lafarge planuje retencję wody we wszystkich w zakładach kruszywowych i betonowych.Dodatkowo będzie maksymalizować udział wody z recyklingu co ma zmniejszyć zużycie świeżej wody o min. 15 proc. Już teraz 90 proc. zakładów stosuje rozwiązania wykorzystujące recyklingową wodę.Lafarge dba również o tereny pokopalniane, które przywraca naturze, z zachowaniem bioróżnorodności. Do tej pory oddano środowisku niemal 1160 ha, które zrekultywowano w kierunku wodnym, rolnym lub leśnym.Firma będzie prowadzić bieżącą rekultywację wszystkich terenów poeksploatacyjnych oraz wdrażać plany zarządzania bioróżnorodnością. Dzięki temu może kompleksowo monitorować wpływ na przyrodę.Strategia zrównoważonego rozwoju Lafarge w Polsce jest spójna z celami grupy Holcim, która jako pierwsza na świecie firma w sektorze cementowym podpisała deklarację Net-Zero, podejmując się tym samym wyzwania redukcji emisji CO2 o 20 proc. w porównaniu z 2018 rokiem. Jednocześnie cele spójne są z zobowiązaniami europejskiej branży cementowej zmierzającej do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.Lafarge w Polsce zajmuje się m.in. produkcją cementu, kruszyw i betonu, a działa w Polsce od 1995 roku. Obecnie w 51 zakładach zatrudnia ponad 1500 pracowników. Jest częścią globalnej Grupy LafargeHolcim, która zatrudnia około 75 tys. pracowników w około 80 krajach i ma ponad 2300 zakładów na świecie.