Wiecha na warszawskiej inwestycji Unibepu

Unibep zakończył kolejny etap budowy inwestycji przy ulicy Grzybowskiej 37 w Warszawie – to osiągnięcie stanu surowego otwartego. 16-piętrowy budynek mieszkalny powstaje w samym centrum stolicy, na zamówienie Matexi Polska – podaje budowlana spółka.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

Rozpoczęta w kwietniu 2021 roku inwestycja „Grzybowska 37” powstaje na Woli, w bliskiej odległości od Ronda ONZ i ulicy Twardej, w pobliżu nowego centrum biznesowego Warszawy przy ulicy Towarowej.

Jak podaje Unibep, obiekt mieści 232 mieszkania w strukturze od jednego do pięciu pokoi i powierzchni od 28 do 135 mkw. i dwa tarasy widokowe. Trzy lokale handlowo-usługowe w parterze budynku a w podziemiu – trzypoziomowy parking na 142 miejsca parkingowe wraz ze stacjami do ładowania samochodów elektrycznych.

„Grzybowska 37” to czwarty projekt Matexi Polska realizowany we współpracy ze spółką Unibep. Efektem wcześniejszych wspólnie prowadzonych prac w Warszawie są inwestycje: Osiedle "Słodowiec Park" na Żoliborzu, Apartamentowiec Pereca przy Rondzie ONZ oraz Puławska 186 w dzielnicy Mokotów.

Budynek mieszkaniowy przy ulicy Grzybowskiej 37 to inwestycja w centralnej części Warszawy, z wykończeniem właściwym dla segmentu mieszkaniowego premium. Ten nowoczesny, 16-piętrowy budynek o charakterystycznych dużych, panoramicznych przeszkleniach jest efektem prac pracowni architektonicznej MKC Architektura.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w II kwartale 2023 roku.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl