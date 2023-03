Wielka inwestycja spornych rezultatów

Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną został otwarty 17.09.2022 r. To pierwszy etap inwestycji, która ma połączyć drogą wodną Bałtyk z Zalewem Wiślanym. Inwestycja, która kosztuje blisko 2 mld zł, nie przynosi na razie wielkich korzyści. Wciąż trwa spór wokół portu w Elblągu.

Kanałem z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany mogą przepływać statki o zanurzeniu do 4,5 m.

Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni.

Przeciąga się spór pomiędzy rządem a władzami Elbląga.

Jego budowa przede wszystkim pozwala ominąć Rosję, i jest krótszy od dotychczasowego kontrolowanego przez to państwo o blisko 100 km. Kanałem z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany mogą przepływać statki o zanurzeniu do 4,5 m, długości do 100 m oraz szerokości do 20 m.

Kanał ma 1 km długości i 5 m głębokości. Jedynie jego śluza ma 200 m długości, 25 m szerokości i 6,5 m głębokości. W zakres pierwszego etapu jego budowy wchodziło powstanie portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć z stanowiskami oczekiwania od Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, budowa sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym oraz układ drogowy z ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu.

Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni we współpracy i pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury. Generalnym wykonawcą jest konsorcjum firm NDI i Besix, a w drugim etapie Budimex S.A. Trzeci etap zbuduje konsorcjum NDI SA, NDI Sopot SA, Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. Kolejne dwa etapy całej inwestycji obejmują pogłębienie Zalewu Wiślanego i rzeki Elbląg wraz z dojściem do portu. Mają zakończyć się w 2023 r.

Jak dotąd kanałem przepłynęło blisko 550 pojazdów pływających, głównie jachtów oraz statków prowadzących prace przy pogłębianiu mającego 8,2 km toru wodnego do Elbląga. Prace te są ciągle prowadzone. Przeciąga się spór pomiędzy rządem a władzami Elbląga. Urząd Morski wskazał, że nie może realizować inwestycji w granicach portu morskiego, ponieważ nie może ingerować w obszar portu, którego właścicielem jest miasto Elbląg.

Władze Elbląga wskazują, że wszystko, co jest na terenie drogi wodnej, powinno być wykonywane przez właściciela, czyli Urząd Morski lub państwo. Rząd przedstawił propozycję dokapitalizowania elbląskiego portu w zamian za pakiet kontrolny, na co nie zgadzają się władze miasta.

Niestety spór ciągle trwa i nie wiadomo kiedy się zakończy.

