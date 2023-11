Wielki mural Budimeksu w Warszawie. Ma ponad 300 metrów

Na Dworcu Zachodnim w Warszawie powstał mural, który jest jednym z najdłuższych w Polsce. Grafika to efekt współpracy Grupy Budimex oraz PKP PLK - podaje największa w kraju spółka budowlana.

Mural ma długość 313 metrów, powierzchnię 1160 metrów kwadratowych i jest efektem ponad 2-tygodniowych prac zespołu składającego się z blisko 20 osób. Grafika została umiejscowiona tak, aby codziennie mogli ją oglądać pasażerowie ok. 700 pociągów.

- Na muralu odnajdziemy zarówno nawiązania do samej stacji oraz jej elementów konstrukcyjnych, jaki i obrazy symbolizujące nasze zdolności do tworzenia innowacyjnych rozwiązań infrastrukturalnych - mówi Jakub Konkiewicz, dyrektor kontraktu w Budimeksie, odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia.

- Budujemy i modernizujemy nie tylko dworce i linie kolejowe, ale też drogi, mosty, a nawet lotniska. Warszawski mural nawiązuje do szerokiego spektrum naszych działań, w tym m.in. tych związanych bezpośrednio z bezpiecznym transportem. To zagadnienie szczególnie nam bliskie ze względu na naszą autorską akcję Hello ICE, którą ‎dedykujemy najmłodszym i która dotyczy ich bezpieczeństwa ‎na szlakach komunikacyjnych - dodaje Martyna Wróbel, dyrektor biura komunikacji i Public Relations w Budimeksie.‎

Budimex jest generalnym wykonawcą trwającej obecnie przebudowy stacji Warszawa Zachodnia - obecnie jednego z największych placów budowy na terenie nie tylko stolicy, ale i całej Polski.

Po ukończeniu budowy Warszawa Zachodnia będzie największą stacją kolejową w Polsce, przez którą będzie przejeżdżać ok. 1200 pociągów aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych dziennie. Największa inwestycja PKP PLK o wartości prawie 2 mld złotych jest niemal ukończona.

Mural na Warszawie Zachodniej to nie pierwsza tego typu inicjatywa Grupy Budimex. Od maja 2023 r., podróżujący koleją mogą oglądać, wykonane przy okazji prac modernizacyjnych stacji kolejowej w Czechowicach-Dziedzicach, obrazy przedstawiające historię kolei, miasta oraz regionu, ale też lokalną faunę i florę.