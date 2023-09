Wielki powrót linii kolejowej łączącej Śląsk Cieszyński z Krakowem

Z końcem 2028 r. na zamkniętą 14 lat temu linię kolejową 190 z Bielska-Białej do Skoczowa mają wrócić pociągi. W czwartek umowę na jej rewitalizację podpisali prezes PKP PLK Ireneusz Merchel i prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

Linia z Bielska-Białej do Skoczowa jest elementem połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem: Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków.

Do tej pory modernizacja fragmentu szlaku znajdowała się na liście rezerwowej Programu Kolej Plus.

Został jednak przesunięty na listę do realizacji.

Prezes PKP PLK przypomniał, że linia jest od 2009 r. zamknięta. "Tak naprawdę w wielu miejscach rośnie tam teraz las. Cała infrastruktura jest do wymiany. W niektórych miejscach przewidujemy lekką korektę przebiegu linii, choć nie wykroczy ona mocno poza istniejący obrys" - powiedział.

Pełny koszt odbudowy 22 km linii szacowany jest na 350 mln zł

Merchel zapewnił, że PKP Polskie Linie Kolejowe - po zawarciu w czwartek umowy - przystępują od razu do przygotowania przetargu na realizację dokumentacji projektowej. "Zakładamy, że ogłosimy go w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy. (…) Średnio procedury trwają około pół roku. (…) Wiosną 2024 r. podpiszemy umowę. Wykonawca otrzyma maksimum trzy lata na wykonanie dokumentacji. (...) Czas samej realizacji szacujemy na około dwa lata. (…) Rok 2028 jest realny, że pojadą pierwsze pociągi" - wyjaśnił prezes.

Jak dodał, pełny koszt odbudowy 22 km linii, łącznie z dokumentacją, szacowany jest na 350 mln zł netto. "85 proc. pochodzi z budżetu państwa przez program Kolej Plus, a resztę przekażą samorządy" - zaznaczył Merchel.

Odtworzenie linii to przejaw dobrej współpracy samorządów i rządu

Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel zwracał uwagę, że odbudowa linii to przejaw dobrej współpracy samorządów i rządu. "Pozwala ona na realizację przedsięwzięć, które kiedyś wydawały się nie osiągalne. Rewitalizacja linii 190 z Bielska-Białej do Skoczowa, a w szerszej perspektywie - pomiędzy Cieszynem a Krakowem, jest takim przykładem" - mówił, zwracając uwagę zarazem na politykę rządu Zjednoczonej Prawicy, który kładzie nacisk na rozwój kolei. "Przywrócimy ruch pasażerski, który został tu zakończony zupełnie niepotrzebnie, bezsensownie, w 2009 r. Tego typu linie kolejowe powinny być utrzymywane w jak najlepszym stanie" - dodał.

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda przypomniał, że linia 190 to najkrótsza droga kolejowa z Bielska-Białej i Skoczowem. "W tej chwili podróżni, żeby dojechać do Skoczowa, muszą najpierw dojechać do Czechowic-Dziedzic i przesiąść się na inny pociąg" - dodał.

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski oceniał, że dla regionu "ta linia jest niezbędna dla dalszego rozwoju".

Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz wskazał, że poprzez rewitalizację, Śląsk Cieszyński zostanie bezpośrednio połączony z Krakowem. "Wiemy jak dużo młodzieży studiującej czeka na tę linię" - dodał.

Burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko podkreślił znaczenie linii dla jego miasta. "Mieszkańcy Śląska chcą przyjeżdżać w Beskidy. Skoczów jest zakorkowany. (…) Ta linia przyczyni się do odciążenia ruchu samochodowego. Nie ma lepszego środka komunikacji niż kolej" - wskazał.

Linia z Bielska-Białej do Skoczowa jest elementem połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem: Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków. Do tej pory modernizacja fragmentu szlaku znajdowała się na liście rezerwowej Programu Kolej Plus. Został jednak przesunięty na listę do realizacji.

Z Bielska-Białej do Skoczowa w 36 minut, a z Bielska-Białej do Cieszyna niecałą godzinę

Modernizacja przeprowadzona ma zostać w oparciu o studium planistyczno-prognostyczne, które powstało na zlecenie stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka. Plany obejmują budowę praktycznie od nowa nawierzchni torowej, budowę lub modernizację kilkudziesięciu obiektów inżynieryjnych, przejazdów i przejść kolejowych, ale także utworzenie nowych przystanków kolejowych, takich jak Bielsko-Biała Zachód, Bielsko-Biała Listopadowa, Bielsko-Biała Stare Bielsko, Bielsko-Biała Aleksandrowice, Bielsko-Biała os. Polskich Skrzydeł, Bielsko-Biała Wapienica, Jaworze-Jasienica, Jasienica koło Bielska-Białej, Grodziec Śląski, Pogórze, Skoczów Bajerki II.

Pociągi mają jechać z prędkością do 80 km na godz. PKP PLK podały, że czas podróży z Bielska-Białej do Skoczowa wyniesie 36 minut, a z Bielska-Białej do Cieszyna niecałą godzinę. Organizacją ruchu zajmować się ma marszałek województwa śląskiego.

Program Kolej Plus ma się przyczynić do wyeliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do ekologicznego środka transportu zbiorowego, jakim jest kolei. Poprawić też ma atrakcyjność wielu regionów. Program - pod egidą Ministerstwa Infrastruktury - jest wart 13,3 mld zł, z czego 11,2 mld zł stanowią pieniądze z budżetu państwa, a około 2 mld zł pochodzi od samorządów.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka tworzy 41 jednostek: miasto Bielsko-Biała, powiaty bielski, cieszyński i żywiecki, a także wszystkie gminy na tym terenie. Mieszka tam ponad 650 tys. osób.