Wielkopolskie: Colas rozbuduje drogę 306 od Buku do drogi S5

Spółka Colas Polska przeprowadzi rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 306 od Buku do skrzyżowania z drogą S5 na odcinku przebiegającym w granicach gminy Stęszew (Wielkopolskie). O podpisaniu umowy poinformował Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Odcinek o długości 8,6 km w Stęszewie to jeden z dwóch etapów rozbudowy drogi nr 306 zaplanowanych do realizacji w latach 2021-23. W kwietniu WZDW zawarł ze spółką Colas umowę dotyczącą odcinka o długości 3,7 km w granicach gminy Buk. To kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2017 roku.

"Ta inwestycja ma dość długą i trudną historię. Teoretycznie moglibyśmy dziś mówić o końcu rozbudowy, ale z różnych względów musieliśmy rozwiązać umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu w 2017 roku. Straciliśmy 2-3 lata, musieliśmy przygotować zadanie od początku, ale nie poddaliśmy się" - powiedział wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak.

Dyrektor WZDW w Poznaniu Paweł Katarzyński wyjaśnił, że zakres inwestycji której dotyczy umowa jest podobny do zakończonej w ubiegłym roku rozbudowy na odcinku od drogi S5 do Dymaczewa Nowego.

"Zamierzamy wzmocnić konstrukcję do 11,5 tony na oś, poszerzyć drogę, przebudować skrzyżowania, wyznaczając na nich lewoskręty, zbudować elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu" - poinformował Katarzyński.

Jak dodał, inwestycja obejmuje także budowę ścieżki rowerowej do Buku.

