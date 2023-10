Wielkopolskie: PKP PLK podpisały umowę na zaprojektowanie linii kolejowej do Czarnkowa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę za blisko 13,5 mln zł na przygotowanie projektu rewitalizacji trasy na odcinku Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec – poinformowała w piątek spółka.

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. podpisały w piątek umowę z firmą IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec" z "Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r." za ok. 13,5 mln zł (netto).

Jak podkreślono w komunikacie, zakończenie prac nad dokumentacją przewidywane jest w 2026 r., a zakończenie robót budowlanych - na przełomie 2028 i 2029 r. Wartość całej inwestycji szacowana jest łącznie na ok. 600 mln zł (netto).

PKP PLK poinformowało, że opracowany na podstawie podpisanej umowy projekt określi optymalny zakres prac na kolejowym ciągu komunikacyjnym Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec (linie kolejowe nr 390 i 236), a w efekcie umożliwi realizację inwestycji, która zwiększy dostęp do kolei w północnej Wielkopolsce i zapewni dogodne dojazdy pociągiem do Poznania.

"Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus niweluje wykluczenie komunikacyjne, zwiększając dostępność transportu publicznego. To szczególnie ważne zadanie w takich miastach jak Czarnków, gdzie mieszkańcy czekają na powrót pociągów od ponad 30 lat. Dzięki rewitalizacji trasy kolejowej wkrótce zyskają dogodne połączenie z Wągrowcem, Rogoźnem i Poznaniem" - podkreślił cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel zaznaczył, że podpisana umowa "to kolejny ważny krok ku przywróceniu połączeń kolejowych w północnej części Wielkopolski".

"Projekt umożliwi wskazanie konkretnych rozwiązań służących podróżnym w większych i mniejszych miejscowościach położonych na trasie tak, aby przygotować dla mieszkańców możliwie najdogodniejsze przejazdy pociągiem do stolicy regionu" - zaznaczył cytowany w komunikacie Merchel.

PKP PLK poinformowało, że dzięki pracom wykorzystywana od ponad 30 lat wyłącznie w ruchu towarowym trasa Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec zostanie przystosowana do przewozów pasażerskich.

"Przebudowany ok. 64 km odcinek zyska m.in. nowe tory i urządzenia systemu sterowania ruchem. Powstanie łącznica, umożliwiająca ominięcie stacji Bzowo-Goraj, a tym samym szybsze przejazdy, bez konieczności zmiany czoła pociągu. Możliwe będą sprawne podróże z prędkością 120 km/h. Odnowiona trasa zostanie włączona w zmodernizowana już linię Poznań - Piła. Czas przejazdu koleją z Czarnkowa do stolicy regionu szacowany jest na ok. 1:40 h" - podano.

Podkreślono, że dogodny dostęp do kolei zapewnią podróżnym odpowiednio przygotowane perony w Czarnkowie (Czarnków i Czarnków Zachodni), Goraju, Lubaszu, Jędrzejewie, Połajewie, Ryczywole, Runowie i Wągrowcu (Zachód).

"Prace uwzględnią także stację Rogoźno Wielkopolskie. W przyszłości możliwa będzie budowa także kolejnych przystanków: Pianówka, Lubasz Zachód, Prusinowo, Ciążyń, Skrzetusz, Wiardunki, Kaziopole, Potuły, Runowskie i Wiatrowiec" - wskazano.

Do Programu Kolej Plus zakwalifikowano 35 inwestycji zgłoszonych przez samorządy 11 województw. Projekty obejmują miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia.

PKP PLK podało, że w Wielkopolsce program obejmuje rewitalizację czterech linii (poza linią Międzychód - Szamotuły także Śrem - Czempiń, Gostyń - Kąkolewo, Czarnków - Wągrowiec) i budowę nowej trasy kolejowej (Konin - Turek). Szacunkowa wartość wszystkich inwestycji w regionie o łącznej długości ponad 200 km wynosi ok. 2,2 mld zł.