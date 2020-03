Wielkopolskie: Podpisano umowy na inwestycje w ramach budowy S5 Poznań – Wrocław

Podpisano kolejne umowy w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław, na odcinku Poznań–Wronczyn - poinformowała we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA poinformowała we wtorek, że podpisane umowy dotyczą dokończenie budowy drogi lokalnej nr 1 (DL-1), drogi dojazdowej nr 12 (DD-12), oraz obiektu WD-10 realizowanych w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław, na odcinku Poznań-Wronczyn.

Jak tłumaczyła, "DL-1 to droga lokalna nr 1 w ciągu istniejącej drogi gminnej nr 330025P relacji Stęszew-Sapowice (infrastruktura drogowa nad WD-10 wraz z najazdami na obiekt inżynierski), DD-12 to droga dojazdowa nr 12 (serwisowa) wraz ze zjazdami do istniejących dróg gminnych i działek graniczących z pasem drogowym".

Inwestycja obejmie także roboty naprawcze i wykończeniowe w zakresie wiaduktu drogowego WD-10.

Wykonawcą inwestycji jest firma COLAS Polska Sp. z o.o. Koszt umowy to ponad 5,2 mln zł.

Cieślak podała, że termin zakończenia robót dotyczących dokończenia budowy drogi lokalnej nr 1 oraz obiektu WD-10 to 23 maja. Natomiast zakończenie robót dotyczących dokończenia budowy drogi dojazdowej nr 12 ma nastąpić do 7 czerwca tego roku.

Pozostałe prace powinny zostać zakończone do dnia 22 czerwca.