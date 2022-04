Wielkopolskie: Ponad 200 km linii kolejowych w regionie z dofinansowaniem z programu Kolej Plus

Ponad 200 km linii kolejowych w Wielkopolsce zostanie objętych dofinansowaniem w ramach programu Kolej Plus. Wśród zakwalifikowanych projektów znalazła się m.in. budowa nowej linii kolejowej Turek–Konin czy rewitalizacja linii nr 369 na odcinku Śrem–Czempiń.

Jak przypomniał Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyła ocenę dokumentów ze wstępnymi studiami planistyczno-prognostycznymi, które przygotowały samorządy województw. Wszystkie zgłoszone projekty były oceniane według takich samych kryteriów określonych w wytycznych naboru, uwzględniając różne aspekty, m.in. demograficzno-społeczny, środowiskowy, ekonomiczny, techniczno-eksploatacyjny oraz wyniki analiz studialnych.

W piątek wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podczas konferencji prasowej w Nojewie przedstawił zakres inwestycji z Wielkopolski, które zakwalifikowały się do programu. Jak mówił, "infrastruktura kolejowa od końca lat 90. popadała w ruinę". "Mniejsze miejscowości traciły kontakt komunikacyjny, a jedynym dojazdem do aglomeracji były samochody. Te projekty umożliwią mieszkańcom właśnie tych mniejszych miejscowości lepszy dostęp do całej infrastruktury" - zaznaczył.

Wśród zakwalifikowanych projektów z województwa wielkopolskiego znalazły się: budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin (z kwotą dofinansowania 561 mln zł), rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempiń (kwota dofinansowania 301 mln zł), rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo (kwota dofinansowania 133 mln zł).

Dofinansowanie w ramach programu utrzymały także projekty rewitalizacji linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły (dofinansowanie 372 mln zł) czy rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec (kwota dofinansowania 512 mln zł).

W piątek podkreślono, że dofinansowaniem w ramach programu Kolej Plus zostanie objętych w Wielkopolsce łącznie ponad 200 km linii kolejowych.

Program Kolej Plus skierowany jest do jednostek samorządu lub związków metropolitalnych, które zainteresowane są rozwojem własnej infrastruktury kolejowej. Rząd planuje uzupełnienie istniejącej sieci kolejowej o połączenia pasażerskie z miastami wojewódzkimi. Dotyczy to miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców.

