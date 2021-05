Wielkopolskie: Przetarg na remont kolejnego odcinka dk 10

GDDKiA ogłosiła postępowanie przetargowe dotyczące remontu odcinka drogi krajowej nr 10 Jeziorki - Śmiłowo. To trzeci przetarg na zaplanowany na ten rok remont trasy łączącej Piłę z Bydgoszczą.

Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA poinformowała, że termin składania ofert został wyznaczony na 28 maja.

"W ramach remontu zostaną wykonane następujące roboty: frezowanie i remont cząstkowy nawierzchni, wymiana podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej nawierzchni oraz uzupełnienie i wymiana oznakowania poziomego i pionowego" - podała.

Jest to kolejny odcinek drogi krajowej nr 10, który zostanie wyremontowany w tym roku. Trwają postępowania przetargowe na remont odcinka Okaliniec - Śmiłowo oraz Piła - Jeziorki. Łączna długość trzech odcinków przeznaczonych do remontu to około 16 kilometrów.

