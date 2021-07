Wielkopolskie: Sześć firm złożyło oferty na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Strykowa

Sześć firm złożyło oferty na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Strykowa w ciągu DK32 – poinformowała w piątek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Alina Cieślak z poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała w piątek, że w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32 swoje oferty złożyło sześć podmiotów.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i budowę ponad 3 km obwodnicy.

Będzie ona przebiegać po południowej stronie Strykowa i poprzez ronda włączy się do istniejącej drogi krajowej nr 32.

"Ofertę z najniższą ceną, opiewającą na 65 631 500,23 zł, złożyła firma PORR, a najwyższą Eurovia Polska na kwotę 101 995 243,24 zł. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria oceny: cena (60 proc.), termin realizacji (10 proc.), okres gwarancji (30 proc.)" - wskazała Cieślak.

Dodała, że GDDKiA wymaga ponadto, aby prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 33 miesiące od daty zawarcia umowy. GDDKiA podała, że do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca), okresy zimowe wlicza się jednak do czasu objętego projektowaniem. Minimalny termin realizacji wynosi 30 miesięcy od daty zawarcia umowy, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert "termin realizacji".

"Wszyscy wykonawcy zaoferowali pięcioletni okres gwarancji, który obejmuje wydłużoną o 5 lat gwarancję na ciągi pieszo-rowerowe, instalacje zasilające oraz konstrukcje wspornicze, oraz skrócenie czasu realizacji o trzy miesiące (z 33 do 30). Teraz złożone oferty będą sprawdzane. Inwestycja realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj" - zaznaczyła Cieślak.

Cieślak wskazała, że podstawowym celem budowy obwodnicy Strykowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez miasto.

"Realizacja tej inwestycji jest szczególnie istotna, ponieważ po otwarciu odcinka drogi ekspresowej S5 z węzłem w Stęszewie zmieniła się sytuacja ruchowa. Dogodny wyjazd z Poznania drogą S5 generuje większe natężenie ruchu na DK32" - zaznaczyła.

Dodała, że dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samej miejscowości. "Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu, w szczególności pomiędzy Poznaniem, Grodziskiem Wielkopolskim i Wolsztynem. Droga ta stanowi również ważne połączenie pomiędzy Poznaniem a Zieloną Górą" - podkreśliła.

Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

