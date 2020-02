Wielkopolskie: Trwa przebudowa Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (Wielkopolskie) nakładem ok. 26 mln zł zostanie zmodernizowane i rozbudowane. Placówka zyska m.in. nowoczesne pracownie archeologiczne, konserwatorskie, naukowe, bibliotekę i archiwum oraz sale edukacyjne.

Prace budowlane rozpoczęły się w ubiegłym roku, a termin ich ukończenia wyznaczono na koniec 2021 roku. W piątek dokonano wmurowania aktu erekcyjnego z udziałem władz muzeum, samorządowych oraz prymasa Polski Wojciecha Polaka. Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Andrzej Marek Wyrwa podczas uroczystości przypomniał o wyjątkowości tego miejsca, które uznawane jest za kolebkę państwa polskiego.

"To bardzo ważny dzień w dziejach tego miejsca. Od 164 lat najpierw starożytnicy, a później muzealnicy dążyli do tego, aby istniejące w tym miejscu relikty z początków państwa polskiego zabezpieczyć w odpowiedni sposób dla potomności i przygotować godne miejsce dla prezentacji i ochrony dla przyszłych pokoleń. Tu bowiem rodziła się Polska, tu są korzenie korony pierwszych Piastów. To szczególny dzień dla polskiego muzealnictwa i kultury" - podkreślił Wyrwa.

Jak dodał, dzięki tej inwestycji powstanie nowoczesna infrastruktura muzealna, "umożliwiająca pełnienie przez placówkę roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego związanego z początkami państwa polskiego, dynastii piastowskiej i początkami chrześcijaństwa w Polsce.

W wyniku realizacji projektu powstanie obiekt posiadający nowoczesne pracownie archeologiczne, konserwatorskie i naukowe, bibliotekę i archiwum, sale edukacyjne, m.in. sale kinowe dla prezentacji filmów o Ostrowie Lednickim i początkach państwa polskiego, pomieszczenia magazynowe, sale ekspozycyjne zarówno wystaw stałych, jak i czasowych oraz konferencyjne.

Ks. prymas Polak docenił pracę i wysiłek pracowników muzeum, dbających o to, by przyszłe pokolenia nie zapomniały o miejscu, gdzie swoje początki miało państwo polskie.

"Na tych fundamentach, które kładziemy, są jednocześnie fundamentami, które wyrastają z naszych chrześcijańskich korzeni dziedzictwa pierwszych Piastów. Na tych właśnie fundamentach wzrosło i polskie państwo, i wyrastało z nich także całe dziedzictwo chrześcijańskie naszego narodu. To muzeum jest dla mnie przede wszystkim wielkim dziełem i owocem ludzkiej pracy, która pragnie poprzez olbrzymi wysiłek podejmowany przez wszystkich pracowników, zachować dla potomnych to wielkie dziedzictwo skupione wokół Jeziora Lednickiego. To jest nie tylko wielka miłość do przeszłości, ale także wielka odpowiedzialność za przyszłość nas wszystkich" - zaznaczył.

Muzeum będzie dostosowane również dla osób niepełnosprawnych i niewidzących, m.in. zostaną zamontowane dwie windy osobowo-towarowe oraz wykonane ścieżki dotykowe, oznaczenia w Braille'u.

Inwestycja warta ok. 26 mln zł realizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Połowa kwoty pochodzi ze środków unijnych.