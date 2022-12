Wielkopolskie: Umowa na budowę przystanku kolejowego Jastrowie Miasto podpisana

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały w czwartek umowę na budowę nowego przystanku w Jastrowiu (pow. złotowski, woj. wielkopolskie). Warta 3 mln zł inwestycja zostanie zrealizowana w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych.

Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK poinformował, że nowy przystanek w Jastrowiu wykona Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Maxbud Sp. z o.o. Sp. k.

"Budowa peronu nie spowoduje przerwy w kursowaniu pociągów. Prace o wartości blisko 3 mln zł netto będą realizowane w formule +projektuj i buduj+. Zakończenie robót planowane jest w czwartym kwartale 2024 r." - podał.

Przystanek kolejowy Jastrowie Miasto powstanie w okolicach ul. Kilińszczaków. Według zapewnień PKP PLK zostanie on dostosowany do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się. "Dla osób niewidomych i niedowidzących będą ścieżki naprowadzające. Obok peronu zamontowane zostaną stojaki rowerowe, by ułatwić łączenie podróży koleją i rowerem" - opisał Pietrzykowski.

Nowy przystanek w Jastrowiu zostanie zbudowany w ramach, wartego 1 mld zł, rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 i jest jednym z 19 tego typu projektów przewidzianych do realizacji w województwie wielkopolskim.

