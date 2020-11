Wielu chętnych na obwodnicę Trójmiasta

Na realizację dwóch zadań w ramach budowy drogi ekspresowej S6 Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej wpłynęły aż 22 oferty od firm i konsorcjów – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Andrzej Duda zapowiadał podczas czerwcowych spotkań wyborczych, że wybudowane S6 i S10 ze środków z budżetu centralnego, a nie w PPP, „przyspieszy ich realizację o co najmniej trzy lata". - Premier zgodził się, żeby uczynić tę drogę częścią tego, co nazwaliśmy planem Dudy, czyli tych inwestycji, które będą się znajdowały pod moim szczególnym protektoratem - mówił prezydent w kontekście drogi S6.Wcześniej przez kilkanaście miesięcy zapowiadano, że fragmenty dróg S6 i S10 będą flagowymi projektami PPP, którego rozwój w Polsce mocno kuleje. Spodziewano się, że przed wakacjami zostanie ogłoszone pierwsze postępowanie PPP - na budowę odcinka drogi S6 stanowiącego Obwodnicę Metropolitalną Trójmiasta (OMT). Eurostat wydał nawet pozytywną decyzję, aby tej inwestycji nie wliczać do długu publicznego.Przedstawiciele rynku decyzję rządu o zarzuceniu tych planów komentowali na ogół dosyć dyplomatycznie, wskazując, że dla branży budowlanej ważny jest dopływ nowych pieniędzy. - Mieliśmy możliwość skorzystania z analiz ekonomicznych, które zostały wykonane w tym roku - i decyzja mogła być w sumie tylko jedna... Dzięki temu dziś możemy już mówić o tym, że proces przetargowy i inwestycyjny wszedł w ostatnią fazę – mówił o tej inwestycji szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk.