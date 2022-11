Wiemy, kiedy pojedziemy ekspresówką z Gdańska do Szczecina

Bez uwag zakończyła się standardowa kontrola uprzednia przetargu na realizację blisko 23-kilometrowego odcinka S6 między Sławnem a Słupskiem – informuje GDDKiA.

Wynik przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli otwiera drogę do podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, co GDDKiA planuje zrobić jeszcze w tym miesiącu. Będzie to ostatnia umowa na realizację S6 między Szczecinem i Gdańskiem. Pod koniec września tego roku podpisana została umowa na realizację dla sąsiedniego odcinka Koszalin - Sławno.

Zgodnie z planem budowa odcinka drogi S6 Sławno — Słupsk powinna zakończyć się w 2025 r. W tym samym roku powinna zakończyć się budowa fragmentu S6 Koszalin — Sławno oraz obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Będzie to oznaczało powstanie całości ekspresowego połączenia Szczecina z Gdańskiem wzdłuż wybrzeża bałtyckiego o długości około 300 km.

Na odcinku S8 Koszalin – Sławno trwa jeszcze uzgadnianie zapisów dokumentów niezbędnych do zawarcia kontraktu z firmą Stecol, której oferta o wartości 701,6 mln zł okazała się najkorzystniejsza w przetargu.

Jak informuje GDDKiA, wykonawca inwestycji będzie miał za zadanie przygotować projekty wykonawcze oraz zrealizować roboty budowalne, a także uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Na opracowanie projektów przewidziano 10 miesięcy, natomiast na same prace budowlane 19 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych. Dla inwestycji została już w sierpniu ubiegłego roku uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

„Odcinek o długości 22,9 km omija Sławno częściowo od strony południowej i biegnie do Słupska, znajdującego się już w województwie pomorskim. W ramach tego zadania oprócz trasy głównej powstaną cztery węzły drogowe (Sławno, Warszkowo, Wrześnica i Sycewice) oraz infrastruktura towarzysząca. W planach jest m.in przebudowa dróg krzyżujących się z nową „eską”, budowa dróg dojazdowych, a także awaryjnych wjazdów i przejazdów” – czytamy w komunikacie GDDKiA.

