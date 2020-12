Wierzyciele Rafako zgadzają się na układ

Wierzyciele Rafako zaakceptowali - z jedną korektą - propozycje układu zaproponowane przez spółkę – poinformował zarząd Rafako. Teraz układ musi zostać zatwierdzony przez sąd.

Ostatnią grupę stanowią wierzyciele będący podmiotami pozostającymi z dłużnikiem w stosunkach bliskości – dostaną 6 proc. wierzytelności głównej, płatna w 20 równych ratach, płatnych co 3 miesiące, podobnie jak w poprzedniej grupie pierwsza rata ma być spłacona 12 miesięcy od stwierdzenia prawomocności układu.- Nadzorca Układu ma obowiązek do dnia 7 stycznia 2021 roku złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie układu wraz ze sprawozdaniem – podała spółka w komunikacie.Zaakceptowanie układu to kolejny – po oddaniu bloku energetycznego w Jaworznie – krok w wychodzeniu spółki na prostą.Rafako przeżywa w ostatnich miesiącach kłopoty (pod znakiem zapytania stało nawet dalsze istnienie spółki). W grudniu ubiegłego roku PBG, główny akcjonariusz (i dłużnik) Rafako złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz jednoczesne uchylenie układu zawartego z wierzycielami w 2015 roku.Na to nałożyły się rosnące koszty realizacji kontraktów w Kozienicach (dostawa i montaż instalacji oczyszczania spalin) oraz Wilnie (budowa bloku elektrociepłowni) oraz spowodowany awarią poślizg na kontrakcie w elektrowni Jaworzno.