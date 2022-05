Witkowski: Wkrótce rozpoczynamy ostatni etap budowy na Zalewie Wiślanym

Pod koniec przyszłego tygodnia zostanie podpisana umowa na budowę toru wodnego w ramach powstającej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Będzie to odcinek toru o długości ok. 8,2 km na Zalewie Wiślanym - poinformował PAP wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

"Pod koniec przyszłego tygodnia zostanie podpisana umowa na budowę toru wodnego w ramach powstającej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Będzie to odcinek toru o długości ok. 8,2 km na Zalewie Wiślanym, który umożliwi żeglugę statków morskich o długości 100 metrów oraz zestawów barek długich na 180 m o szerokości 20 metrów i zanurzeniu 4,5 m" - powiedział PAP Witkowski.

Dodał, że w ramach inwestycji wykonane zostaną roboty czerpane wraz z transportem urobku na nowo powstałą wyspę na Zalewie Wiślanym.

"Zostanie również dostarczone oznakowanie nawigacyjne. Inwestor, którym jest Urząd Morski w Gdyni zakłada, że ta cześć inwestycji zostanie zakończona w pierwszej połowie przyszłego roku" - wyjaśnił.

Wiceminister przypomniał też, że we wrześniu tego roku zakończony zostanie pierwszy etap inwestycji, którym jest Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną.

"Jeszcze trzy lata temu wielu polityków opozycji wyśmiewało tę inwestycję mówiąc, że nie dojdzie ona do skutku. Dziś ci sami oponenci robią sobie zdjęcia na Kanale Żeglugowym i mówią mi, że od zawsze byli za tą budową. Być może ma to związek z obecną sytuacją geopolityczną. Widzimy jak trafną była decyzja o budowie kanału oraz drogi wodnej do Elbląga. Przypomnę, że tylko w zeszłym roku w porcie przeładowano blisko 1,5 mln ton materiałów budowalnych właśnie na budowę Kanału Żeglugowego" - powiedział Witkowski.

Wiceminister poinformował, że liczy, iż miasto Elbląg, które jest właścicielem portu, jeszcze w tym roku rozpocznie rozbudowę infrastruktury portowej.

"Dajemy portowi pełną drogę wodną, natomiast nie możemy inwestować w port, gdyż jest komunalny" - podkreślił wiceminister Witkowski.

Nowa droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską to jedna z priorytetowych inwestycji rządu. Ma ona wzmocnić suwerenność Polski i uniezależnić nasz kraj od decyzji rosyjskiej strony. Na przepłynięcie przez cieśninę pilawską polskie jednostki musiały każdorazowo uzyskiwać zgodę Rosji. Po wybudowaniu kanału nie będą musiały tego robić. Dzięki przekopowi skróci się też droga jednostek płynących z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany. Inwestycja wzmocni port w Elblągu i porty nad Zalewem Wiślanym.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl