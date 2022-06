Wkracza nowe. Oto przyszłość budownictwa

W tej chwili budownictwo modułowe stanowi zaledwie 1 proc. rynku, ale to się szybko zmieni - mówił podczas Innovatorium 2022 Marcin Kruk, dyrektor Instytutu Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Sieci Badawczej Łukasiewicz. Jego zdaniem ta technologia może też odegrać dużą rolę w odbudowie Ukrainy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to 4,5 tysiąca naukowców i inżynierów działających w 26 instytutach. Działalność skupia się w czterech grupach tematycznych i siedmiu programach badawczych.

Jednym z nich jest właśnie budownictwo modułowe. Liderem budownictwa modułowego jest Instytut Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

- To są programy, które uruchamiamy w ramach rozwoju perspektywicznych kierunków w danej branży i odnajdujemy budownictwo modułowe jako przyszłość. Wpisuje się ono w Przemysł 4.0. Budownictwo modułowe to takie, które z poziomu prefabrykacji, wytworzone w zakładzie produkcyjnym, trafia w praktycznie gotowym wydaniu na miejsce budowy, gdzie można je od razu użytkować. Tym samym skracamy czas dostawy takiego wyrobu budowlanego - mówi Marcin Kruk, dyrektor Instytutu Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Budownictwo modułowe to przykład zielonej technologii, a także - jak podkreśla dyrektor instytutu - odpowiedź na rosnące problemy z kadrą na placu budowy i problem niskiej emisji.

- Tę niskoemisyjność uzyskujemy właśnie w fabryce. Stąd prefabrykacja ma naprawdę sens. Rozwijamy właśnie innowacyjne technologie w tym zakresie, z innowacyjnych materiałów, tworząc dom pasywny - zaznacza Kruk.

Szansa dla Ukrainy

Zdaniem ekspertów z Łukasiewicza budownictwo modułowe może odegrać też ważną rolę w odbudowie Ukrainy. Jak podkreślają, rozwiązania te pozwalają budować niższym kosztem, szybko i ekologicznie. Dużą zaletą domów modułowych jest też możliwość przenoszenia ich z miejsca na miejsce.

- Jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy, to powinniśmy myśleć już dzisiaj, tu i teraz. Ponieważ wiemy o tym, że 6,5 miliona ludzi to "migranci wewnętrzni", a nie mówimy już o tych, którzy wyemigrowali poza Ukrainę... Technologie związane z budownictwem modułowym, prefabrykatami pozwalają nam na to, żeby szybko już teraz wznosić takie obiekty, w których jeszcze w perspektywie tej zimy ci ludzie mogli będą mieszkać. Takie obiekty można stawiać np. w Polsce i po jakimś czasie przenieść do Ukrainy - mówi dyrektor Instytutu Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Domy modułowe można też przemieszczać oczywiście i w kraju, a ich konfigurowanie przypomina to w salonach samochodowych. W tej chwili budownictwo modułowe stanowi zaledwie 1 proc. rynku. Zdaniem Marcina Kruka - to się niebawem zmieni.

- Myślę, że zmiany globalne na rynku, związane z energetyką, z tym, że mamy kłopot z dostępem w tej chwili chociażby do gazu, mobilizują nas do tego, żeby jednak iść w kierunku rozwiązań nowoczesnych. Przed nami głęboka termomodernizacja w Polsce, perspektywa 2030-2050. Mamy dużo budynków, które już istnieją, a trzeba dokonać tej termomodernizacji. Budownictwo modułowe to jest odpowiedź na te wszystkie zadania - stwierdza Marcin Kruk.

