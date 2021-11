Wkrótce okaże się, kto zbuduje mur na granicy

Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej ma ruszyć w grudniu. Według ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej w zakresie tej inwestycji nie stosuje się przepisów wynikających z prawa zamówień publicznych.

Mur na granicy

Zapora, według informacji podanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, powstanie na długości ponad 180 km wzdłuż granicy z Białorusią, na terenie Podlasia. Szef MSWiA powiedział, że na Lubelszczyźnie jest naturalna zapora w postaci rzeki Bug i tam w inny sposób służby zamierzają zabezpieczyć granicę.Zapora będzie mierzyła 5,5 metra wysokości: 5 metrów będą stanowiły stalowe słupy zwieńczone półmetrowym zwojem z drutu tak, aby nie można było przejść na drugą stronę.Rząd podał, że zostaną zastosowane nowoczesne, elektroniczne metody zarządzania granicą – czujniki ruchu wzdłuż całej granicy oraz kamery.- System będzie zbudowany z kilku linii ochrony. Pierwszą stanowić będzie bariera fizyczna w postaci solidnego i masywnego ogrodzenia, którego nie będzie można sforsować przy użyciu narzędzi, drabin czy desek. Kolejną linią ochrony w systemie zabezpieczającym granicę będą kable detekcyjne, sygnalizujące ruch poruszającego się obiektu. W kolejnej linii zostaną umieszczone kamery z funkcją wykrywania ruchu – wyjaśniła Wioleta Gorzkowska, zastępca komendanta Straży Granicznej podczas konferencji w MSWiA.Podano również, że wszystkie próby naruszenia ogrodzenia będą sygnalizowane do centrów nadzoru. Otrzymany alarm będzie weryfikowany przez operatorów.Zapora będzie wykonana przede wszystkim ze stali. W zależności od warunków gruntowych będą to słupy stalowe i panele stalowe.Przypomnijmy, że według ustawy o zabezpieczeniu granicy państwowej do inwestycji nie stosuje się przepisów odrębnych, w tym prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, prawa geodezyjnego, przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie jest wymagane pozwolenie na budowę czy sporządzenie projektu budowlanego.Do zamówień związanych z inwestycją Straży Granicznej nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, a Centralne Biuro Antykorupcyjne ma sprawować kontrolę nad zamówieniami.