Wkrótce przetarg na pogłębienie toru na rzece Elbląg przed elbląskim portem

Planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty czerpalne na rzece Elbląg w pobliżu portu w Elblągu. Prace nie będą obejmować odcinka w samym porcie, gdyż pogłębienie toru wodnego w tym miejscu należy do zarządu elbląskiego portu- przekazał Urząd Morski w Gdyni.

Chodzi o odcinek do punktu tzw. P2, to jest punktu stycznego z zaprojektowaną przez Zarząd Portu obrotnicą.

Jak przypomniała rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego pod nazwą "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską", zakończenie wszystkich etapów inwestycji powinno nastąpić do końca 2024 roku.

W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty czerpalne na rzece Elbląg, w zakresie objętym Programem wieloletnim. Chodzi o odcinek do punktu tzw. P2, to jest punktu stycznego z zaprojektowaną przez Zarząd Portu obrotnicą.

Zakres tego przetarg nie obejmuje odcinka w samym porcie. Prace w tym miejscu powinien wykonać zarząd elbląskiego portu- wskazują Ministerstwo Infrastruktury i Urząd Morski w Gdyni.

Między resortami aktywów i infrastruktury a samorządem Elbląga trwa spór co do tego, kto ma pogłębić 800 m toru wodnego na rzece kończącego się bezpośrednio w elbląskim porcie. Samorząd Elbląga i spółka zarządzająca portem uważają, że sporny odcinek powinny pogłębić Skarb Państwa i inwestor - Urząd Morski w Gdyni. Strona rządowa i Urząd Morski w Gdyni wskazują natomiast, że to zadanie zarządu portu, który obecnie jest spółką komunalną.

Rządowa propozycja dokapitalizowania portu w Elblągu kwotą do 100 mln zł jest ciągle aktualna

Kilka miesięcy temu resorty infrastruktury i aktywów państwowych zwróciły się do samorządu Elbląga z propozycją dokapitalizowania spółki komunalnej zarządzającej portem. Ministerstwa chcą przekazać do 100 mln zł - w zamian za większościowy pakiet udziałów w przedsiębiorstwie - i tym samym dofinansować niezbędne inwestycje rozwojowe w porcie. Rządowa propozycja dokapitalizowania portu w Elblągu kwotą do 100 mln zł jest ciągle aktualna - informował pod koniec sierpnia wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka.

17 września 2022 roku na Mierzei Wiślanej oddano do użytkowania Kanał Żeglugowy wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą oraz wyspą na Zalewie Wiślanym. Był to pierwszy etap, jaki został zrealizowany przez Urząd Morski w Gdyni.

Drugi etap czyli obudowa brzegów rzeki Elbląg jest zaawansowany obecnie w ponad 90 proc. Jego istotnym elementem jest most obrotowy w Nowakowie, który został oddany do użytkowania na początku lipca tego roku. Zakończony został etap trzeci czyli pogłębienie toru wodnego na Zalewie i wykonanie oznakowania nawigacyjnego.

