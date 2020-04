Wkrótce ruszy budowa kolejnego odcinka nowej Zakopianki

W przyszłym miesiącu wojewoda małopolski powinien wydać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na budowę odcinka nowej Zakopianki między Rdzawką i Nowym Targiem. W następnych miesiącach podobne decyzje otrzymają kolejne kluczowe zadania.

"Pomimo obiektywnie trudnych okoliczności nie zwalniamy tempa w procedowaniu i realizacji kluczowych inwestycji drogowych w Małopolsce" - poinformował w środę wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Jak zapowiedział, w drugiej połowie maja powinna zostać wydana decyzja ZRID na budowę nowej Zakopianki na odcinku Rdzawka - Nowy Targ.

W procedowaniu są podobne decyzje dla innych ważnych inwestycji drogowych w Małopolsce, w tym budowy północnej obwodnicy Krakowa oraz odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła "Widoma" do węzła "Igołomska".

"Trzymamy rękę na pulsie. Wiemy, jak bardzo te inwestycje są oczekiwane przez mieszkańców Małopolski. W obecnej sytuacji przedsięwzięcia drogowe i budowlane mogą też stać się kołem zamachowym gospodarki" - wskazał wojewoda.

Wniosek o ZRID na budowę odcinka drogi krajowej nr 47, czyli Zakopianki na odcinku Rdzawka - Nowy Targ został złożony we wrześniu zeszłego roku. Dwujezdniowy odcinek klasy GP będzie miał długość ponad 16 km. Powstaną na nim cztery węzły drogowe - Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe. Inwestycję kosztem 880 mln zł zrealizuje firma Intercor z Zawiercia. Zgodnie z planami ma się ona zakończyć we wrześniu 2023 r.

Zgodnie z przewidywaniami na przełomie czerwca i lipca tego roku wojewoda małopolski powinien wydać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla budowy kolejnego odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do granic Krakowa (węzeł Igołomska) o długości ok. 18 km.



Zadanie to ma wybranego wykonawcę - we wrześniu zeszłego roku GDDKiA podpisała umowę w tej sprawie z włoską firmą Salini Impregilo. Koszt tej inwestycji przekroczy 1,072 mld zł. Zadanie ma zostać wykonane w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Aktualnie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie procedowane są także trzy odcinki Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) od węzła "Modlnica" - do węzła "Kraków Mistrzejowice". Najszybciej - do połowy czerwca - powinien być wydany ZRID na odcinek środkowy. Odcinki pierwszy i trzeci są na etapie wezwania inwestora do uzupełnienia wniosku.

GDDKiA podpisała umowę na projekt i budowę S52 Północnej Obwodnicy Krakowa 13 listopada 2018 roku z konsorcjum firm: tureckiej Gulermak i polskiej Mosty Łódź, które wyceniły koszt zadania na prawie 1,428 mld zł. Zgodnie z umową trasa powinna być gotowa w 2023 roku.

Północna Obwodnica Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 będzie mieć prawie 15 km. W ramach zadania zmodernizowany będzie istniejący fragment trasy od węzła Modlniczka (Radzikowskiego) do węzła Modlnica o długości 2,5 km oraz zbudowana nowa droga ekspresowa o długości 12,3 km do węzła Kraków Mistrzejowice, gdzie połączy się z planowaną drogą ekspresową S7. Obwodnica ma mieć dwie jezdnie, a na każdej z nich po trzy pasy ruchu.

W ciągu trasy powstaną węzły drogowe Modlnica, Zielonki, Węgrzce, Batowice. Ze względu na gęstą zabudowę część drogi przebiegać ma tunelem pod centrum Zielonek, w Batowicach, a także na obrzeżach Krakowa.