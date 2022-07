Władze powiatu bielskiego szukają wykonawcy, który zbuduje most w Porąbce, Województwo Śląskie

Powiat bielski rozpoczął w środę poszukiwania wykonawcy nowego mostu na rzece Sole w Porąbce – poinformowało starostwo. Przeprawa ma być gotowa w 20 miesięcy po podpisaniu umowy. Zadanie obejmie też rozbiórkę kilkudziesięcioletniego, prowizorycznego mostu.

Z dokumentacji przetargowej wynika, że oferty można składać do 24 sierpnia.

Obecnie przez rzekę Sołę w Porąbce przejechać można wąskim mostkiem, na którym ruch aut odbywa się wahadłowo. Obowiązuje też ograniczenie wagowe. Przeprawa stanowi problem w przypadku konieczności przejazdu służb ratowniczych. Zostanie ona rozebrana. Wykonawca wybuduje nowy most na rzece oraz przebuduje odcinki dróg prowadzących do niego: wojewódzkiej 948 oraz powiatowych 4480S i 1456S. Przeprawa o długości blisko 130 m ma pomieścić drogę w obu kierunkach i chodniki.

Powiat posiada pełną dokumentację nowego mostu. Kosztowała 190 tys. zł.

To już drugie podejście do wyłonienia wykonawcy. Poprzedni przetarg został ogłoszony tuż po tym, jak powiat zagwarantował sobie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg w wysokości 23,2 mln zł. Inwestycja szacowana była na 29 mln zł. Przetarg został unieważniony pod koniec ubiegłego roku. Najtańsza z siedmiu ofert była o blisko 20 mln zł wyższa od szacowanych nakładów. Starosta bielski Andrzej Płonka mówił wówczas PAP, że powodem były m.in. gwałtownie rosnące ceny stali.

Most budowany z dofinansowania w ramach Polskiego Ładu

Pod koniec maja br. rzecznik starostwa Magdalena Fritz powiedziała, że powiat otrzymał 15 mln zł dofinansowania na most w drugiej edycji Polskiego Ładu.

Starosta wyraził nadzieję, że obecnie przetarg zakończy się sukcesem. "Mamy teraz w sumie ok. 45 mln zł wszystkich składkowych pieniędzy. Mam nadzieję, że to wystarczy, aby zrealizować tę inwestycję. Wygląda na to, że ceny stali trochę przystopowały" - powiedział starosta Płonka.

Istniejący most, a właściwie kładkę pieszo-jezdną, zbudowali kilkadziesiąt lat temu żołnierze po powodzi. Miała stanąć tymczasowo, ale służy do dziś. Jest już bardzo wyeksploatowana. Budowa nowego mostu ma duże znaczenie dla lokalnego środowiska. Ułatwi kierowcom dotarcie z Porąbki do miast - Bielska-Białej, Kęt i Żywca, a także sąsiednich gmin - Kóz, Czernichowa i Wilkowic.

Porąbka leży na wschód od Bielska-Białej. Mieszka w niej ok. 4 tys. osób, a w całej gminie ok. 15,5 tys.

