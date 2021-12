Władze Poznania: Miasta nie stać na budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Władze Poznania chcą zabiegać u prezydenta Andrzeja Dudy o pomoc przy uzyskaniu większego finansowego wsparcia budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wiceprezydent miasta Jędrzej Solarski przyznał, że stolica Wielkopolski ma problem z zapewnieniem potrzebnej kwoty.

Według pierwotnych założeń, budowa muzeum kosztować miała ok. 200 mln zł; już wiadomo, że będzie to kwota o kilkadziesiąt mln zł wyższa. W ubiegłym tygodniu minister kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier Piotr Gliński zadeklarował gotowość wsparcia realizowanej w stolicy Wielkopolski inwestycji. Rządowe wsparcie miałoby wynosić połowę kosztów powstania muzeum.

Wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski powiedział PAP, że już wiadomo, iż miasto będzie miało problem z zebraniem reszty środków. Władze stolicy Wielkopolski będą zabiegać o wyższe państwowe wsparcie, liczą przy tym na przychylność prezydenta Andrzeja Dudy.

"Chcemy rozmawiać o zwiększeniu puli rządowego wsparcia - byłoby dobrze, gdyby udział państwa stanowił nie połowę, ale przynajmniej 80 proc. potrzebnej kwoty. Nie mamy możliwości wzięcia kredytu na tę inwestycję, nie widzimy też szans na pozyskanie środków z zewnętrznych funduszy" - powiedział PAP Solarski.

Wiceprezydent przypomniał, że w trakcie jego spotkania z wicepremierem Glińskim padła deklaracja rządowego wsparcia budowy nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu w wysokości połowy potrzebnych pieniędzy - w sumie ok. 300 mln zł. Samorząd Poznania musiałby zapewnić drugie tyle.

Solarski powiedział, że miasto jest gotowe wyłożyć pieniądze na teatr; budowa rozpocznie się na przełomie 2022 i 2023 r., ma się zakończyć pod koniec 2025 r. "Nie jesteśmy w stanie zapewnić połowy potrzebnych środków na obie inwestycje - na teatr muzyczny nas stać, na muzeum nas nie stać" - powiedział.

W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał w Poznaniu ustawę o ustanowieniu 27 grudnia nowego święta państwowego - Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Prezydent wyszedł z inicjatywą ustawodawczą po skierowanym do niego apelu wielkopolskich instytucji, działaczy patriotycznych i władz samorządowych.

"W kuluarowych rozmowach prezydent Andrzej Duda przyznał, że to państwo powinno sfinansować budowę muzeum tego ważnego w naszej historii powstania. Chcemy wykorzystać jego przychylność dla tej inwestycji. Zamierzam się wybrać do Warszawy i prosić pana prezydenta o wsparcie w kwestii finansowania budowy muzeum. Liczę na to, że spotkanie uda się zorganizować w najszybszym możliwym terminie" - powiedział Jędrzej Solarski.

Wiceprezydent podkreślił, że o większych, niż obecnie deklarowane, rządowych nakładach na budowę muzeum chce też rozmawiać z wicepremierem Piotrem Glińskim. Wicepremier podkreślił w ubiegłym tygodniu w Poznaniu, że z formalnego punktu widzenia, by można było wesprzeć budowę muzeum publicznymi środkami, samorząd musi zgłosić się do resortu o współprowadzenie instytucji na czas realizacji inwestycji.

Dyrektor wydziału kultury poznańskiego magistratu Justyna Makowska poinformowała PAP, że zawarcie umowy dotyczącej współprowadzenia instytucji na czas realizacji inwestycji oraz współfinansowania budowy muzeum wiąże się z koniecznością zabezpieczenia w budżecie miasta środków na minimalnym poziomie ok. 100 mln zł.

"Jesteśmy w trakcie ustaleń z MKiDN, dotyczących umowy na współprowadzenie innej, niezwykle ważnej dla Poznania instytucji, Teatru Muzycznego, która obliguje miasto do zabezpieczenia w budżecie na lata 2023-2025 środków w wysokości 150 mln zł. Decyzje dotyczące możliwości zaangażowania finansowego w kolejny duży projekt inwestycyjny w zakresie kultury - budowę muzeum - będą mogły zapaść wtedy, gdy wkład finansowy ze środków centralnych będzie wyższy, niż wstępnie zakładany w wysokości 50 proc. całościowych kosztów inwestycji" - poinformowała.

Dotąd miasto wydało ok. 5,5 mln zł na przygotowanie inwestycji od strony formalnej: zorganizowanie konkursu na projekt muzeum i przygotowanie projektu budowlanego, który ma być gotowy do końca roku. Resort kultury przekazał dotąd ok. 840 tys. zł na prace przygotowawcze i projektowe.

Na początku listopada dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki poinformował, że wydane zostało pozwolenie na budowę siedziby muzeum. Dokument jest ważny trzy lata.

Celem powstającego w Poznaniu Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 będzie rozpowszechnianie wiedzy o wydarzeniu i upamiętnienie jego uczestników. Główną osią narracji tworzonej placówki będzie powstanie wielkopolskie, jednak ekspozycja stała, obok historii samego zrywu, będzie prezentować wcześniejsze doświadczenia Wielkopolan oraz późniejsze wydarzenia, które można uznać za skutki wielkopolskiej insurekcji.

W Poznaniu i Wielkopolsce trwają przygotowania do tegorocznego, obchodzonego po raz pierwszy, święta państwowego - Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl