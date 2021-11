Władze Poznania szukają pieniędzy na budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Zrobimy, co się da, by znaleźć pieniądze na budowę w mieście Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – powiedział PAP wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski. Pierwsi zwiedzający powinni odwiedzić nową placówkę pod koniec 2025 roku.

Muzeum powstanie na działce przy ul. Północnej i Księcia Józefa, u stóp Wzgórza Św. Wojciecha. Wydane zostało pozwolenie na budowę, trwają prace nad scenariuszem wystawy stałej i dopinanie budżetu inwestycji.

Budowa muzeum, według pierwotnych założeń, kosztować miała ok. 200 mln zł. Już wiadomo, że będzie to kwota kilkadziesiąt mln zł wyższa. Na początku tygodnia goszczący w Poznaniu minister kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier Piotr Gliński zadeklarował gotowość wsparcia realizowanej w stolicy Wielkopolski inwestycji.

Jak powiedział PAP wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski, w trakcie jego spotkania z wicepremierem Glińskim padła deklaracja rządowego wsparcia budowy nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu.

"W obydwu inwestycjach chce uczestniczyć rząd, deklaracja dotyczy połowy kosztów, w sumie będzie to ok. 300 mln zł. Teraz szukamy pieniędzy w naszym budżecie; trzeba będzie zdobyć drugie 300 mln zł. Byłoby grzechem nie skorzystać z tych rządowych pieniędzy" - powiedział PAP Solarski.

Wiceprezydent miasta przyznał, że zapewnienie takiej sumy przez miasto nie będzie proste.

"Zrobimy, co się da. Przyszłoroczny budżet Poznania nie będzie łatwy. Również Polski Ład spowodował, że tych pieniędzy mamy o wiele mniej. Próbujemy to wszystko poskładać, choć to nie takie proste - liczymy i mam nadzieję, że się doliczymy" - dodał.

Szefowa klubu radnych PiS w poznańskiej radzie miasta Klaudia Strzelecka skrytykowała postawę władz miasta w kwestii finansowania budowy muzeum.

"Rok, w którym powstanie wielkopolskie urosło do rangi święta narodowego jest dobrym momentem, aby zmobilizować miasto do podjęcia w końcu zdecydowanych działań. Resort kultury deklaruje wkład połowy kosztów budowy, miasto przez cały rok unikało deklaracji w tym temacie" - powiedziała.

Klaudia Strzelecka podkreśliła, że stolicę Poznania stać na obie inwestycje, zaś łączna brakująca kwota ok. 300 mln zł na teatr i na muzeum nie będzie przecież potrzebna od razu.

"Budżet siedziby teatru jest wstępnie rozpisany na cztery lata, budżetowania siedziby muzeum jeszcze nie ma, więc jego budżet byłby jeszcze bardziej przesunięty w czasie. Myślę więc, że nie pieniądze - bo budżet inwestycyjny miasta to ok 1 mld zł rocznie - a dobra wola prezydenta i radnych Koalicji Obywatelskiej oraz chęci miasta są kluczowym elementem, bez którego muzeum nie powstanie. My deklaracje wsparcia cały czas podtrzymujemy" - zapewniła.

Strzelecka podkreśliła też, że, wbrew skargom władz miasta na rządy PiS, w przyszłym roku dochody Poznania będą wyższe niż w roku obecnym, dodatkowo, dzięki nowym ustawom, miasta dostaną subwencję wyrównującą zmniejszone dochody z PIT.

Pytany w poniedziałek przez PAP o wsparcie budowy muzeum z budżetu centralnego wicepremier Piotr Gliński podkreślił, że z formalnego punktu widzenia to samorząd musi zgłosić się do resortu o współprowadzenie instytucji.

"Jesteśmy otwarci na współpracę. Powstanie wielkopolskie to jest tak ważna część polskiej historii, że na pewno polskie państwo powinno wspierać samorząd, jeżeli to jest możliwe. Już to zresztą robimy" - powiedział Gliński. Na prace przygotowawcze i projektowe nowej siedziby resort kultury przekazał dotąd 800 tys. zł.

Celem powstającego w Poznaniu nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 będzie rozpowszechnianie wiedzy o wydarzeniu i upamiętnienie jego uczestników. Główną osią narracji tworzonej placówki będzie powstanie wielkopolskie, jednak ekspozycja stała, obok historii samego zrywu, będzie prezentować wcześniejsze doświadczenia Wielkopolan oraz późniejsze wydarzenia, które można uznać za skutki wielkopolskiej insurekcji.

W Poznaniu i Wielkopolsce trwają przygotowania do tegorocznego, obchodzonego po raz pierwszy święta państwowego - Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

