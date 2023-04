Właściciel największej firmy budowlanej w Polsce zapowiada potężne zmiany

Na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy hiszpańskiej spółki inżynieryjno-budowlanej Ferrovial poddana zostanie pod głosowanie uchwała o przeniesieniu głównej siedziby i notowań giełdowych z Hiszpanii do Holandii.

Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy hiszpańskiej spółki budowlanej poddana zostanie pod głosowanie uchwała o wyrażeniu zgody na tak zwane odwrotne przejęcie, w ramach której 100 procent kapitału Ferroviala zostanie przejęte przez holenderską spółkę zależną FISE. Obok przeniesienia siedziby i centrum rozliczeń podatkowych nastąpi także zmiana notowań i zamiast Madrytu akcje spółki będą notowane na giełdzie w Amsterdamie. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się najbliższy w czwartek.

Propozycja popierana jest zarząd spółki, który w oficjalnym komunikacie stwierdził, że przenosiny mają stworzyć naturalną płaszczyznę do przygotowania notowań w Stanach Zjednoczonych, co spowoduje dołączenie do tamtejszych najważniejszych indeksów giełdowych.

Norweski Państwowy Fundusz Majątkowy jest przeciwny przenosinom do Holandii

Przeciwko takim rozwiązaniom jest grupa akcjonariuszy mniejszościowych, w tym między innymi Norweski Państwowy Fundusz Majątkowy, który posiada pakiet 1,49 procent akcji. W komunikacie opublikowanym na jego stronie internetowej czytamy, co następuje:

"Będziemy głosować przeciw i nie wyrażamy zgody na odwrotne przejęcie. Swoje stanowisko wyjaśniamy tym, że bierzemy pod uwagę, czy przejrzystość jest wystarczająco dobra do podjęcia świadomej decyzji i czy wszyscy akcjonariusze są traktowani sprawiedliwie i czy nie występuje konflikt interesów".

Obawy dotyczące odwrotnego przejęcia zgłaszają stowarzyszenia, które będą reprezentowały na walnym zgromadzeniu drobnych akcjonariuszy

Do sprawy odniósł się krytycznie rząd hiszpański, a wicepremier i minister pracy Yolanda Diaz wręcz oskarżyła spółkę o uchylanie się od płacenia podatków. Ferrovial na tę sugestię nie odpowiedziało, ale podało jedynie, że 82 procent przychodów pochodzi z działalności poza Hiszpanią.

Spółka zatrudnia łącznie ponad 74 tysiące pracowników i obecna jest w 15 krajach. W Polsce jest właścicielem pakietu 50,14 procent akcji Budimeksu. Ewentualna zmiana rezydencji podatkowej nie będzie miała znaczącego wpływu na działalność polskiej spółki budowlanej.

Obok Ferrovial akcjonariuszami Budimeksu są także: Nationale Nederalanden, które posiada 9,22 procent akcji, Aviva OFE Santander z pakietem 8,51 procent i OFE PZU "Złota Jesień" z 4,68 procentami kapitału.

