Wody Polskie: Gotowy jest projekt rozbiórki zbiornika w Wilkowicach

Ukończony został zasadniczy projekt techniczny rozbiórki zbiornika w Wilkowicach koło Bielska-Białej. Rzecznik gliwickiego oddziału Wód Polskich podała, że na przełomie I i II kwartału. wyłoniony zostanie wykonawca. Rozbiórka potrwa do listopada 2021 r.

"Z uwagi na stopień skomplikowania nakazanych prac rozbiórkowych podjęto decyzję o podzieleniu rozbiórki na części: dokumentacyjną oraz obejmującą zasadnicze roboty rozbiórkowe. Równolegle procedowany jest przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla zaprojektowanych robót" - poinformowała PAP Linda Hofman.

Rzecznik powiedziała, że na przełomie I i II kwartału przyszłego roku planowane jest wyłonienie wykonawcy robót rozbiórkowych, by zgodnie z terminem wyznaczonym w decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego mogły one zostać zakończone do 30 listopada 2021 r.

Przedsiębiorstwo Wody Polskie RZGW w Gliwicach, zgodnie z decyzją, jest zobowiązane do przeprowadzenia rozbiórki obiektu, w ramach której zdemontowane zostaną zapora czołowa zbiornika wraz z przepławką oraz urządzeniami tworzącymi z nią całość techniczno-użytkową.

Po zakończeniu prac koryto rzeki zostanie odtworzone, a teren rozebranego zbiornika uporządkowany. Zachowana zostanie zapora przeciwrumowiskowa na Wilkówce, niecka wypadowa oraz te elementy czaszy zbiornika, które stanowią zabezpieczenie przebiegającej tam drogi gminnej oraz mostu.

Po opadach w maju ub.r. pojawiło się zagrożenie, że wilkowicka tama pęknie. Ewakuowano wówczas mieszkańców. Stan techniczny zapory i jej konstrukcja wzbudzały od dawna zastrzeżenia m.in. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które przejęło obiekt z początkiem 2018 r. Latem nadzór budowlany podjął decyzję o rozbiórce zapory czołowej.

Linda Hofman przypomniała, że z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców domów położonych poniżej zapory czołowej zbiornika gliwickie Wody Polskie w sierpniu ub.r. wykonały dodatkowe otwory w wieży przelewowo-upustowej, które umożliwiają swobodny przepływ wód Wilkówki przez czaszę nawet podczas wezbrania powodziowego. Uniemożliwiają one też piętrzenie wody, a tym samym samonapełnienie się zbiornika.

Zapora na Wilkówce została zbudowana kilka lat temu przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Miała piętrzyć wodę dla celów pitnych, na wypadek suszy oraz służyć rezerwą na ewentualność wezbrań i powodzi. Wody Polskie uważają, że z uwagi na liczne wady zbiornik nie pełnił swoich projektowych funkcji.

Jak poinformowano, mimo że poprzedni zarządca zbiornika miał świadomość zagrożenia, dopiero Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, obejmując z początkiem 2018 r. funkcje zarządcze podjęło kroki mające na celu bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości Wilkowice.

Sprawą zbiornika zajmowała się Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej. Jesienią ub.r. postępowanie zostało umorzone.