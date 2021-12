Wojewoda mazowiecki wydał zgodę na rozpoczęcie prac na docinku A2 na Mazowszu

Wojewoda mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację odcinka autostrady A2 między węzłami Gręzów i Siedlce Zachód (Swoboda), co umożliwia rozpoczęcie robót w terenie - podała w czwartek GDDKiA. W przyszłym tygodniu plac budowy zostanie przekazany wykonawcy.

Dyrekcja przypomniała, że między węzłami Gręzów i Siedlce Zachód (Swoboda) powstanie ok. 12,5 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Zbudowane będą też drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).

Za inwestycję odpowiedzialna jest firma Polaqua, a umowa o wartości ok. 559,2 mln zł ma zostać zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. Zastrzeżono jednak, że od uzyskania decyzji ZRID do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest jesienią 2023 r.

