Wojna mocno bije w wyniki firmy budowlanej

Wynik finansowy Ulma Construction w 2022 roku wyniósł 14,5 mln zł wobec 25 mln zł rok wcześniej - podaje skonsolidowany raport roczny spółki.

Zysk netto za 2022 rok w wysokości 14,5 mln zł oznacza dla Ulmy Construction spadek o 42 proc w skali roku.

W 2022 roku Ulma Construction osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży na poziomie 200,9 mln zł wobec 209,9 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 4,2 proc. Wynik z działalności operacyjnej sięgnął 15,3 mln zł. To poziom zdecydowanie niższy od osiągniętego w roku poprzednim, kiedy spółka uzyskała 32,0 mln zł zysku operacyjnego. To spadek o 52 proc.

Wyniki uległy drastycznemu załamaniu w ślad za rozwojem działań wojennych

EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) w 2022 roku osiągnęła wartość rzędu 67,6 mln zł w porównaniu do 75,6 mln zł w roku 2021. To spadek o przeszło 10 proc.

Przychody skonsolidowane w segmencie obsługi budów wyniosły w minionym roku 159, 33 mln zł wobec 153,71 mln zł rok wcześniej.

Przychody skonsolidowane w segmencie sprzedaży materiałów budowlanych w 2022 roku wyniosły 41,61 mln zł wobec 56,13 mln w 2021roku.

- W kontekście rynków międzynarodowych rok 2022 był wyjątkowo trudnym okresem, nie tylko na rynkach wschodnich, które zarządzane są przez naszą grupę kapitałową, ale również w kontekście transakcji eksportowych, związanych z przemieszczaniem sprzętu w ramach europejskich struktur sprzedażowych - pisze w liście do akcjonariuszy prezes spółki Rodolfo Muñiz Urdampilleta.

- Historycznie bardzo dobre wyniki sprzedażowe na rynkach wschodnich notowane w poprzednich okresach uległy drastycznemu załamaniu w ślad za rozwojem działań wojennych - dodaje.

Ulma Construccion chce odegrać znaczącą rolę w odbudowie Ukrainy

Spółka zależna Ulma Opalubka Ukraina w ciągu ostatnich dwóch lat odpowiadała średnio za 19 proc. skonsolidowanych przychodów oraz aż 36 proc. skonsolidowanych zysków z działalności operacyjnej grupy.

Rodolfo Muñiz Urdampilleta podkreśla, że wojskowa inwazja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku uniemożliwiła realizację planów spółki.

- Jestem przekonany, że bardzo dobra pozycja rynkowa, którą podmiot zależny operujący na Ukrainie z powodzeniem wypracował przez lata swojej historii, pozwoli nam odegrać znaczącą rolę w odbudowie zdewastowanego kraju w niedalekiej przyszłości - pisze prezes Ulmy Construccion.

Ulma Construccion jest producentem i dostawcą systemów deskowań i rusztowań dla wszystkich sektorów budownictwa. Uzupełnieniem tej działalności jest sprzedaż sklejki szalunkowej, płynów antyadhezyjnych do deskowań oraz innych akcesoriów żelbetowych.

Spółka notowana jest na warszawskiej giełdzie od 1997 r. i jest kontrolowana przez Ulma CyE z siedzibą w Hiszpanii, która ma 75,49 proc. udziałów.

