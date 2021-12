Wood Core House chce przełamać stereotypy dotyczące budownictwa drewnianego

To ma być przełom na rynku budownictwa drewnianego. Prefabrykowne "klocki", szybko stawiana konstrukcja, minimum odpadów. O modułowym systemie wznoszenia przyjaznych środowisku, a jednocześnie trwałych i bezpiecznych domów opowiada jeden z założycieli firmy i zarazem pomysłodawca systemu Wood Core House.

Rynek budownictwa drewnianego w Polsce nie jest dobrze postrzegany. Wpływ na to mają na pewno niewłaściwe praktyki, ale i brak regulacji prawnych dla budynków drewnianych. Przez blisko 3 lata wraz z Politechniką Śląską przeprowadzaliśmy badania i testy. Badaliśmy każdy element opracowanego przez nas systemu – od pojedynczych modułów poprzez fragmenty ścian w różnych układach, na pełnowymiarowej konstrukcji kończąc.Chcemy swoim produktem pokazać rynkowi, że można budować szybko, bezpiecznie i ekologicznie. Dziś mamy system, który wytrzymuje 6-krotnie większe obciążenia niż wymagają obowiązujące normy krajowe i europejskie. System, który posiada potwierdzoną wytrzymałość ogniową REI 120, certyfikat NRO i co najważniejsze certyfikat CE. Oferujemy 50-letnią gwarancję na konstrukcję. Wierzymy, że już wkrótce zarówno inwestorzy, jak i deweloperzy coraz częściej będą wybierać technologie drewnianą niż murowaną, chociażby dlatego, że przebiega to szybciej, a dom powstaje z ekologicznego i odnawialnego surowca.Chcielibyśmy, aby klienci byli świadomi tego, że oferujemy system konstrukcji, który jest przebadany i absolutnie nie ma się czego obawiać. Trwałość i wytrzymałość konstrukcji została potwierdzona wielokrotnie. Chcemy, żeby ludzie patrząc na wyniki wspomnianych badań, pomyśleli sobie „ok, to jest bezpieczne, trwałe, chcemy budować domy czy osiedla drewniane”.Nasz produkt, czyli Wood Packi, dedykujemy inwestorom, deweloperom, firmom wykonawczym, którzy chcą skrócić proces budowy inwestycji, a także wejść w budownictwo szkieletowe ze sprawdzonym systemem.System pozwala na budowę dowolnej powierzchni budynku. Oferujemy konstrukcje budynków w ramach 3 grup produktów: Wood Pack 1 – konstrukcje budynków do 35 m kw., Wood Pack 2 – konstrukcje budynków do 2 kondygnacji, Wood Pack 3 – konstrukcje budynków wielokondygnacyjnych.Projekty i konstrukcje budynków do 2 kondygnacji nie stanowią dla nas żadnego wyzwania. System jest dopracowany w każdym calu.Kolejnym etapem rozwoju naszego systemu są prace nad projektem budynku wielokondygnacyjnego.Projekt został pozytywnie zatwierdzony przez konstruktora, branżystów, strażaków. Obecnie trwają prace nad projektem wykonawczym i mam nadzieję, że po uzyskaniu pozwolenia, budynek powstanie w przyszłym roku. A to nie ostatnie nasze słowo.- W ostatnim roku zrobiliśmy ponad 50 realizacji, ale jesteśmy dopiero na początku. Aktywnie pozyskujemy deweloperów i firmy wykonawcze, dzisiaj możemy się pochwalić 30 partnerami na terenie Polski.Działamy w modelu B2B – kierujemy nasze oferty do firm wykonawczych budujących w szkielecie, deweloperów i inwestorów chcących rozpocząć przygodę z budownictwem drewnianym. Bardzo cieszy nas pozytywny odzew.Jesteśmy po kilkunastu spotkaniach z deweloperami, firmami wykonawczymi i pozyskane informacje zwrotne są dla nas bardzo satysfakcjonujące. Słyszymy, że system jest dużym usprawnieniem przy budowie inwestycji, przede wszystkim skraca czas budowy, nie generuje dodatkowych kosztów, bo ciężki sprzęt nie jest potrzebny.Dziś rynek oczekuje dostępności konstrukcji, szybkości realizacji i my tę potrzebę spełniamy. Nasze konstrukcje są dostępne w okresie ok. 3 miesięcy. Budując w naszym systemie, firmy i deweloperzy zyskują przewagę na rynku, oferując klientowi szybką realizację jego budowy i przekazanie kluczy do domu. Bezpieczeństwo zamykamy jednym zdaniem: udzielamy 50 lat gwarancji na nasze konstrukcje.- Ponad dwa lata temu rozpoczęliśmy współpracę z firmą Xenakis, która dostrzegła potencjał domów szkieletowych i do osiedla domów murowanych wprowadziła domy drewniane. W ślad za nią pojawili się inni klienci z całej Polski, sukcesywnie podpisujemy umowy zarówno na projektowanie, jak i na produkcję.Ostatnio do grona naszych klientów dołączyła spółka Svoboda Invest. Z wykorzystaniem naszej konstrukcji powstanie osiedle 30 domów w zabudowie bliźniaczej. Podpisaliśmy umowę na projektowanie i dziś kończymy etap koncepcji. Realizacja zamówienia i pierwsze montaże konstrukcji są zaplanowane na drugą połowę 2022 r.Ostatnio pozyskaliśmy kolejnego klienta, tym razem na 60 budynków. Mamy także umowy na mniejsze, kameralne osiedla. Jeden z prywatnych inwestorów zabuduje swoją działkę 12-stoma domami o powierzchni ok 140 m kw. Na Śląsku będzie kolejne osiedle w naszej technologii – 23 budynki szeregowe powstaną w II kwartale 2022 roku.Mocno się rozwinęliśmy w ostatnim roku. Dziś nasz zespół liczy ok. 20 osób. Naszym celem na nowy rok jest w dalszym ciągu działalność na terenie Polski, ale także pozyskanie kilku dystrybutorów na rynkach europejskich.W dalszym ciągu będziemy prowadzić szkolenia dla architektów i konstruktorów. Chcemy zapewnić i przekazać im w 100 proc. bezpieczny system do projektowania budynków drewnianych. Architekci projektujący w naszym systemie otrzymują od nas wsparcie na każdym etapie. Oferujemy im także bezpłatne konsultacje z konstruktorem – jedną z najlepszych firm inżynierskich w Polsce – firmą STATYK.– Prawodawstwo nie jest przyjazne biznesowi szkieletowemu. Mówimy tutaj o warunkach i przepisach przeciwpożarowych, na przykład przy budowie domów szeregowych. Niestety jest szereg drobniejszych przepisów, które paraliżują i rzucają kłody pod nogi przy projektowaniu takich budynków.Głęboko zakorzenione uprzedzenia i niska świadomość społeczna to kolejne bariery dla technologii drewnianej. Bardzo ważne i potrzebne są kampanie edukacyjne, dostarczające klientom rzetelnych informacji o domach drewnianych. Budynki te pozostawiają ujemny ślad węglowy, charakteryzują się najlepszymi parametrami cieplnymi i energooszczędnymi.Niestety, w tej chwili rynek woli bazować na komentarzach przeczytanych w mediach społecznościowych niż zawierzyć opinii firmy, która prowadzi badania, współpracuje ze specjalistami i ekspertami branżowymi.Chcemy współuczestniczyć w tym przełamywaniu stereotypowego myślenia o budownictwie drewnianym, dlatego też wykorzystując wiedzę pozyskaną z przeprowadzonych badań naszego systemu wprowadzamy standard, który powinien obowiązywać w budownictwie drewnianym.