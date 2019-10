Wrocław, Kraków, Gdańsk, Szczecin i Warszawa wśród najszybciej rozwijających się miast UE

Dobra koniunktura oraz świetne wyniki gospodarcze miast Europy Środkowo-Wschodniej napędzają popyt na nowe inwestycje, także na rynku nieruchomości biurowych. Według najnowszego raportu „CEE Investment Report: Thriving Metropolitan Cities”, opublikowanego przez Skanska, Colliers International oraz Dentons, tempo rozwoju rynku w regionie powinno się w przyszłości utrzymywać.

- W zeszłym roku inwestorzy z Azji wyraźnie zaznaczyli swoją obecność na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Dotyczy to szczególnie kapitału południowokoreańskiego. Również silnie reprezentowany jest kapitał singapurski, a Chińczycy, choć musieli nieco ograniczyć swoją aktywność w następstwie wojny handlowej z USA, wciąż zmierzają do realizacji swojej polityki „Pas i szlak”, która zapowiada się obiecująco z punktu widzenia przyszłych inwestycji. Korzystny kurs wymiany walut oraz większe zyski w regionie CEE, w połączeniu z dostępnością obiektów biurowych najwyższej klasy, a także z rozwojem logistycznym, powinny w najbliższych miesiącach w dalszym ciągu motywować azjatyckich inwestorów do lokowania kapitału w regionie - mówi David Dixon, partner w kancelarii Dentons w Warszawie specjalizujący się w międzynarodowych transakcjach na rynku nieruchomości.Poza przeglądem sytuacji dotyczącej rynku kapitałowego i inwestycyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej, w raporcie opisano także szeroko rozwój miast regionu, które przeszły głęboką transformację gospodarczo-społeczną. W pierwszej dwudziestce najszybciej rozwijających się miast w Unii Europejskiej znalazło się aż 5 polskich ośrodków - Wrocław (3. miejsce na liście), Kraków (8.), Gdańsk i Szczecin (14. i 15.) oraz Warszawa (17.).Czytaj także: Energetyczna zmiana zrewolucjonizuje nowe i zmodernizuje stare budynki - Ci z nas, którzy mieszkają i pracują w Europie Środkowo-Wschodniej obserwują od ponad dekady niezaprzeczalny i inspirujący rozwój głównych miast regionu. Znacząco poprawiła się jakość życia, wartość inwestycji krajowych i międzynarodowych rośnie w rekordowym tempie, a nasze gospodarki stały się zdywersyfikowane i zorientowane na przyszłość. Rynek nieruchomości przechodzi proces globalizacji, a my chcieliśmy przedstawić fakty oraz dane przemawiające zarówno za postępującą ewolucją tutejszych miast, jak i za pojawiającymi się w związku z tym możliwościami. Międzynarodowi inwestorzy coraz częściej podejmują decyzje inwestycyjne porównując nowe możliwości z posiadaną już wiedzą. Omawiając kluczowe elementy decydujące o atrakcyjności miasta pod względem inwestycji w porównaniu z podobnymi lokalizacjami, w raporcie podkreślono nie tylko różnice pomiędzy kluczowymi miastami regionu CEE, ale także porównano je z ich europejskimi odpowiednikami o ugruntowanej pozycji. Uważamy, że region daje największe możliwości stabilnego rozwoju w całej Europie, za czym wyraźnie przemawiają dowody - komentuje Luke Dawson, dyrektor zarządzający i kierownik ds. rynków kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej.Warszawa znalazła się na pierwszym miejscu wśród miast Europy Środkowo-Wschodniej, w których najszybciej wzrasta liczba pasażerów w ruchu lotniczym. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba ta podwoiła się. Na 5. i 6. miejscu listy znalazły się Kraków i Wrocław, ze wzrostami na poziomie 80 proc. i 65 proc, ale w te miasta startowały za znacznie niższego poziomu niż Warszawa.Te trzy miasta zachowują poziom krajowych liderów, ale znakomicie radzą sobie także w zestawieniu z innymi metropoliami. Według statystyk w ubiegłem roku w grupie wiekowej 25-64 lata w Warszawie mieszkało 57,4 proc. ludności z wyższym wykształceniem, w Krakowie 53,2 proc., a we Wrocławiu 51,8 proc. Dla porównania w Paryżu wynosił on 49,4 proc., w Budapeszcie 46,5 proc., w Pradze 46,4 proc., a w Berlinie 42,1 proc.