Wrocław kusi klimatem do budowania

Największym atutem Wrocławia jest klimat inwestycyjny oraz otwartość władz do prowadzenia merytorycznego dialogu. W mieście nie brakuje imponujących projektów mixed-use, które kreują oblicze tkanki miejskiej na dużą skalę. Do nich należy przyszłość polskich miast, z czym zgodzili się paneliści sesji inauguracyjnej Property Forum Wrocław „#10years challenge na rynku nieruchomości. Jak zmieniła się rola dewelopera”.

Wrocław wykorzystał szanse rozwojowe ostatniej dekady, tworząc atrakcyjne warunki do życia, szczególnie dla młodych mieszkańców, którzy przyjeżdżają do miasta realizować swoje życiowe zamiary - zgodzili się jednogłośnie uczestnicy Property Forum Wrocław.

Symbolem przemiany miasta jest dworzec Wrocław Główny.

Prężnie rozwija się w stolicy Dolnego Śląska rynek mieszkaniowy. W ciągu ostatnich dziesięciu lat sprzedaż mieszkań wzrosła czterokrotnie. Rodzi się segment mieszkań na wynajem. Na rynek wkracza notowany na giełdzie we Frankfurcie fundusz TAG Immobilien, który wykupił 100 proc. akcji Vantage Development.

- Dotychczasowi akcjonariusze wykupią część komercyjną, zatem nastąpi rozdzielenie dwóch biznesów – mieszkaniowego od biurowego. Vantage będzie się zajmował budowaniem mieszkań, w tym przeznaczonych na wynajem instytucjonalny. TAG Immobilien ogłosił, że chciałby w ciągu pięciu lat mieć w portfelu około 10 tys. mieszkań na wynajem nie tylko we Wrocławiu. Niemieccy inwestorzy dostrzegli, że młode pokolenie nie musi mieć wszystkiego na własność. Cenna jest mobilność, która ułatwia poszukiwania pracy, czy szczęścia osobistego – tłumaczy Edward Laufer, prezes zarządu Vantage Development.

Czterokrotnie urósł również rynek biurowy w stolicy Dolnego Śląska. Dziesięć lat temu najemcy mieli niecałe 300 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Dzisiaj jest 1,2 mln mkw. Realizowane są kolejne biurowce. Dostarczą łącznie ponad 100 tys. mkw. To głównie zasługa Echo Investment, które buduje pięć budynków biurowych.

- Są bardzo dobrze wynajęte. Warto inwestować we Wrocławiu. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy kolejną inwestycję – większą, podzieloną na etapy. Rozpoczynamy budowę przy ul. Powstańców Śląskich. Będziemy dalej inwestować w powierzchnie biurowe we Wrocławiu, ponieważ ten rynek nie zwalnia tempa rozwoju. Odbiór naszych budynków, zmiana otoczenia, jaką one wprowadzają, wskazują na to, że mieszkańcy pozytywnie je obierają. Jednocześnie wrocławscy najemcy rozwijają swoje biznesy i przyciągają młodych ludzi – podkreśla Katarzyna Kubicka, dyrektor regionalny Echo Investment.

Wrocław jest też najlepiej w Polsce rozwiniętym rynkiem handlowym. Na tysiąc mieszkańców przypada ponad 900 metrów kwadratowych powierzchni. W ciągu ostatniej dekady rynek urósł dwukrotnie. Czy to znaczy, że handlu we Wrocławiu nie dotykają żadne bolączki?

- Oczywiście są obszary, które nas podgryzają i kopią po kostkach: nowe technologie, które pozwalają robić zakupy bez wychodzenia z domu oraz zawirowania legislacyjne, czyli zakaz handlu w niedzielę czy podatek handlowy. Zjawiska te uderzają w biznes pod kątem operacyjnym. Dlatego na przykład nie widzę już miejsca na kolejne duże centrum handlowe – uważa Jakub Jarczewski, dyrektor działu PR i rozwoju biznesu Metro Properties.

Symbolem przemiany miasta jest, zdaniem Przemysława Babczyńskiego, dyrektora i pełnomocnika zarządu ds. obrotu i zarządzania nieruchomościami PKP dworzec Wrocław Główny.

- Po gruntownej przebudowie plac przed dworcem ma jasno wytyczone ścieżki komunikacyjne. Zdobią go obiekty małej architektury. Parking naziemny znajduje się we wschodniej części, jest też parking podziemny. Można wejść na dworzec od strony ulicy Swobodnej. Ta południowa część stanowi swego rodzaju dworzec nocny - wylicza Przemysław Babczyński.

Oprócz funkcji publicznej, związanej z odprawą podróżnych, obiekt jest jednocześnie galerią handlową.

- Wrocław Główny to prawie 19 mln ludzi rocznie więc ten obiekt w ostatnich latach udał się nam najbardziej – uważa dyrektor Babczyński.

Dodaje, że strategia PKP zmieniła się. - Zakłada, że grupa powinna w sposób długotrwały czerpać korzyści z posiadanego majątku, czyli odeszliśmy od prostych transakcji: sprzedam-zapomnę. Realizujemy to założenie przez najem i dzierżawę nieruchomości lub poprzez współpracę z podmiotami zewnętrznymi, które chcą z nami realizować inwestycje – tłumaczy Przemysław Babczyński.

Wrocław jest polską Doliną Krzemową, co zmienia model biznesowy wielu deweloperów. Dlatego, jak przyznaje Dorota Jarodzka-Śródka, prezes zarządu i współzałożycielka Archicomu, filozofia firmy zakłada budowanie nie tylko mieszkań, ale również powierzchni biurowych.

- Nasz pierwszy obiekt biurowy pochodzi z 2003 rok, a transakcja sprzedaży biurowca funduszowi Arka BZW BK była pierwszą taką operacją na rynkach regionalnych – przypomina Dorota Jarodzka-Śródka.

Podkreśla, że firma zawsze działa zgodnie z zasadą: budynek to nie dzieło samo w sobie, zawsze osadzony jest w pewnym kontekście.

- Nasza filozofia zakłada projektowanie i realizowanie nie tylko dobrych miejsc do mieszkania, ale też nowoczesnych do pracy. Aby pokazać, że dobrze to robimy, w przyszłym roku przenosimy swoją siedzibę do naszego nowego biurowca City Forum przy ul. Traugutta – przyznaje Dorota Jarodzka-Śródka.

