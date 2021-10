Wrocław: Rozpoczyna się remont mostu Zwierzynieckiego

Rozpoczyna się remont wybudowanego w końcu XIX w. mostu Zwierzynieckiego we Wrocławiu, jednej z najbardziej rozpoznawalnych przepraw w stolicy Dolnego Śląska.

Most Zwierzyniecki to przeprawa na Starej Odrze. Łączy centrum miasta z Wielką Wyspą, na której znajduję się m.in. Hala Stulecia oraz wrocławskie zoo, a także osiedla: Dąbie, Biskupin, Sępolno i Bartoszowice.

W związku z rozpoczęciem remontu wybudowanego w końcu XIX w. mostu, od soboty zamknięty zostanie chodnik po stronie północnej, na którym staną elementy rusztowania. "Ruch pieszy i rowerowy będzie się odbywał chodnikiem po stronie ogrodu zoologicznego" - przekazała Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Zwężona zostanie też jezdnia prowadząca ruch w kierunku ul. Skłodowskiej - Curie. "Przez cały czas trwania robót most będzie jednak w pełni przejezdny dla samochodów i tramwajów" - dodała Mazur.

Oprócz prac sieciowych, drogowych oraz inżynieryjnych, most zostanie poddany renowacji i konserwacji. "Cztery cokoły wykonane z czerwonego piaskowca zostaną kompleksowo odrestaurowane i wzmocnione. Brakujące stalowe i kamienne elementy będą odtworzone, sieci uzbrojenia podziemnego biegnące w chodnikach - ciepłownicza, energetyczna i wodociągowa - również zostaną przebudowane" - powiedziała Mazur.

W ramach inwestycji przewidziano także badania stratygraficzne, mające ustalić oryginalną kolorystykę mostu Zwierzynieckiego z 1897 r. "Wyniki badań posłużą do podjęcia ostatecznej decyzji o kolorystyce mostu. Wstępnie dla celów projektowych założono jednak, że będzie to tonacja kolorystyczna zbliżona do obecnej" - dodała Mazur.

Remont mostu ma kosztować ponad 9,3 mln. zł. Prace powinny zakończyć się latem 2022 r.

