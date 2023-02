Wszystkie nowe budynki mają być zeroemisyjne. Komisja PE podaje datę

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego przegłosowała w czwartek projekt rewizji dyrektywy o efektywności energetycznej budynków (EPBD). Projekt przewiduje np., że od 2028 r. wszystkie nowe budynki w UE mają być zeroemisyjne.

Komisja ITRE przyjęła rewizję stosunkiem głosów 49 do 18, przy 6 głosach wstrzymujących się. Cały Parlament Europejski powinien głosować projekt w połowie marca.

Projekt zakłada, że wszystkie nowe budynki w UE od 2028 r. mają być zeroemisyjne. Natomiast budynki publiczne mają spełniać warunek zeroemisyjności już od 2026 r.

Od 2028 r. tam, gdzie to możliwe i uzasadnione ekonomiczne, wszystkie nowe budynki powinny być wyposażone w urządzenia w technologiach solarnych, natomiast dla budynków poddawanych remontom i renowacji termin ten to 2032 r.

Komisja zdecydowała też, że od 2035 lub 2040 r. - w zależności od decyzji Komisji Europejskiej - ma obowiązywać całkowity zakaz używania paliw kopalnych do ogrzewania budynków nowych i podlegających odpowiednio głębokiej renowacji.

Wprowadzone mają też być świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, które przyczynią się do ujednolicenia standardów i spójnego podejścia do klas energetycznych - od A do G, gdzie w klasie G znajduje się 15 proc. najbardziej nieefektywnych budynków w danym kraju. Komisja ITRE proponuje też ścieżki poprawy klas energetycznych, do 2030 r. budynki mieszkalne powinny osiągnąć klasę E, a do 2033 r. - klasę D. W przypadku budynków niemieszkalnych i publicznych modernizacja powinna nastąpić szybciej - odpowiednio do 2027 i 2030 r.

Według szacunków KE, sektor budynków odpowiada za 36 proc. emisji gazów cieplarnianych.

Jak ocenia ekspert ds. regulacji UE ze stowarzyszenia branży pomp ciepła PORT PC Paweł Wróbel, by fala renowacji odniosła sukces, kluczowe będzie sprawne wdrożenie przez rząd mechanizmów wsparcia, szczególnie uwzględniając zdolności najuboższych do ponoszenia takich inwestycji. Pomocne będą środki unijne, których ogromna część zarówno z KPO, jak i z funduszy regionalnych ma wspierać efektywność energetyczną i zieloną transformację - zaznacza.

"Od 2026 r. pojawi się kolejne źródło finansowania - Społeczny Fundusz Klimatyczny. Tylko w KPO są zarezerwowane unijne środki dla Polski na współfinansowanie prawie 800 tys. nowych źródeł ciepła oraz termomodernizacji 700 tys. domów i mieszkań do 2026 r." - dodaje Wróbel.

Miliony budynków w Polsce bez żadnej izolacji cieplnej

W raporcie "Rozpakowujemy RePowerEU. Kierunek na zdrowe i przyjazne energetycznie domy" PORT PC i think-tank Instytut Reform szacują, że w Polsce, na 6,3 mln budynków jednorodzinnych, 1,7 mln budynków nie ma żadnej izolacji cieplnej ścian, a kolejnych 347 tys. ma bardzo niski standard ocieplenia.

Jak wynika z danych Instytutu Reform i PORT PC, roczny koszt ogrzania domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m kw. waha się od 1,4 tys. zł - przy wykorzystaniu fotowoltaiki, pompy ciepła i w wysokim standardzie energetycznym, do nawet do 32 tys. zł przy grzejnikach, kotle elektrycznym i niskim standardzie energetycznym.

