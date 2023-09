Wszystko spłonęło. Fakro szacuje straty po ataku rosyjskiego drona

W wyniku ataku rosyjskiego drona na dzielnicę przemysłową Lwowa, spłonęła hala produkcyjna z gotowymi wyrobami firmy Fakro. Zapalił się także magazyn udostępniony dla Caritas Lwów. Na szczęście nikt nie zginął, ale straty będą oszacowane po ugaszeniu pożaru.

We wtorek 19 września około piątej nad ranem rosyjski dron zaatakował dzielnicę przemysłową na przedmieściach Lwowa i trafił w halę produkcyjną nowosądeckiej firmy Fakro.

W wyniku wybuchu doszło do pożaru, który zniszczył cały obiekt wraz z infrastrukturą techniczną oraz gotowymi wyrobami, w tym oknami i drzwiami. To wszystko spłonęło.

W ogniu stanął także magazyn lwowskiego Caritasu. Były w nim składowane dary z Polski, m.in. agregaty prądotwórcze.

Rosjanie za pomocą dronów zaatakowali Lwów. Ucierpiała przemysłowa dzielnica na przedmieściach miasta. To właśnie tam znajduje się hala produkcyjna polskiego producenta okien - Fakro. Budynek został trafiony i wybuchł w nim pożar, który pochłonął infrastrukturę techniczną oraz będące w środku gotowe wyroby.

Zapalił się także magazyn, który od początku działań wojennych został udostępniony na potrzeby Caritas Lwów. Znajdowały się tam dary dostarczone z Polski w tym między innymi bardzo poszukiwane agregaty prądotwórcze, które miały być wysłane w inne części Ukrainy.

Oświadczenie Fakro po ataku rosyjskich dronów

Producent okien Fakro przesłał do naszej redakcji oświadczenie. "Z dużym niepokojem przyjęliśmy informację o ataku wojskowych sił rosyjskich na dzielnicę przemysłową, w której znajduje się biurowiec i hala produkcyjna Fakro Lwów. Na szczęście nie ucierpieli nasi pracownicy. Spłonęła hala produkcyjna z produktami Fakro oraz magazyn częściowo udostępniony dla Caritas Lwów. Czekamy, aż zostanie ugaszony pożar w celu oszacowania strat. Jesteśmy w kontakcie z naszymi pracownikami i kadrą zarządzającą Fakro Lwów. Okazujemy im wsparcie. Produkcję w ukraińskich zakładach przejęły polskie podmioty i będziemy w dalszym ciągu obsługiwać rynek ukraiński" - przekazała firma z Nowego Sącza.

Straty mogą wynieść nawet 10 milionów złotych

Z informacji przekazanych mediom na gorąco przez prezesa Fakro Ryszarda Florka wynika, że w magazynie było około 2 tysięcy okien, z których każde kosztuje tysiąc złotych, czyli straty w samych oknach mogą wynieść około 2 milionów złotych. Jeśli do tego doliczyć halę produkcyjną wraz z infrastrukturą to łączne straty mogą zamknąć się w kwocie około 10 milionów złotych.

- Jest to dla nas bardzo trudna sytuacja, ponieważ zaraz po wybuchu wojny część naszego zakładu przeznaczyliśmy na magazyn dla Caritasu. Tam docierała pomoc humanitarna nie tylko nasza, ale tam była ona wydawana potrzebującym. W tej chwili spaliła się nasza hala, na szczęście nikt nie ucierpiał, to było wczesne godziny, około 5 rano. Nie ma ofiar po stronie naszych pracowników - to rzecz bardzo ważna - podkreślił w rozmowie z WNP.PL Jakub Zapała, rzecznik Fakro.

- Natomiast sytuacja jest dynamiczna, to pokazuje, jak nieprzewidywalna jest wojna. Jesteśmy w kontakcie z pracownikami Fakro Lwów, bo my tak naprawdę dopiero szacujemy straty. Niestety, na wypadek wojny nikt nie ubezpiecza obiektów produkcyjnych. O ewentualnych odszkodowaniach trudno mówić - dodał Zapała.