Wybór Mostostalu Siedlce to nie decyzja polityczna

W ostatnich dniach wyłoniono wykonawców zapory na granicy. Opinię publiczną rozgrzał fakt, że prezesem w Mostostalu Siedlce jest Tomasz Hapunowicz, członek Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiamy o tym Krzysztofem Figatem, prezesem Polimeksu Mostostalu.

- Zapora nie miała zostać wyprodukowana na bazie rosyjskiej stali, nie na bazie białoruskich profili, tylko, przez sprawdzone polskie spółki. Jedyne moce produkcyjne w Polsce i nie tylko w Polsce, mają huty, które należą do Węglokoksu, czyli Huta Pokój Profile i Huta Łabędy, które to będą przygotowywały potrzebne na tę budowę materiały. W Polsce będą produkowane profile, i tu Mostostal Siedlce ma największą w Europie wytwórnię konstrukcji stalowych i trzy wanny cynkownicze – co oznacza, że ma też największe moce produkcyjne by taki projekt zrealizować w dobrej jakości i szybkim terminie. Jest to przedsięwzięcie bardzo trudne, jeśli chodzi o wolumeny, musimy w ciągu bardzo krótkiego czasu przerobić około 50 tys. ton stali. Żeby zobrazować skalę – na blok gazowo parowy na Żeraniu potrzeba około cztery tysięcy ton stali.- Straż Graniczna i Pełnomocnik Rządu doszli do wniosku, że aby zapewnić sobie największą kontrolę nad całym procesem, udzielą zlecenia z wolnej ręki dużym stabilnym producentom, w których Skarbu Państwa ma udziały. To zapewni pełna kontrolę procesu, pewność co do jakości i założonego harmonogramu dostaw oraz pozostawi możliwości negocjacji cenowych. Na razie oceniamy, że sama prefabrykacja z kosztem materiałów będzie inwestycją na poziomie 500 mln zł.- Mostostal Siedlce będzie dostarczać gotowe przęsła do zamontowania. Przygotowanie naszej oferty to był złożony proces – wraz z projektantami przestawialiśmy rozwiązania, które zoptymalizowaliśmy zarówno kosztowo i czasowo. Nasze doświadczenie pozwoliło zaproponować rozwiązania, które spełniły wysokie wymagania jakości i bezpieczeństwa wskazane przez Straż Graniczną. Będziemy prefabrykować ze stali całe przęsła pod zaporę. Elementy przez nas realizowane zostały tak zaprojektowane, aby miały odpowiednią wytrzymałość m. in. na napór, warunki atmosferyczne i zniszczenie.- Nie było jawnego postępowania przetargowego ze względu na czas. Tutaj Straż Graniczna i Pełnomocnik Rządu był zainteresowany możliwościami wykonania inwestycji w zakładach jak najszybciej i jak najbliżej granicy. Chodziło o to, aby uniknąć sytuacji wożenia tych przęseł po całym kraju. My spełniamy wszystkie oczekiwane wymogi i mamy największe capacity w Polsce, dysponujemy 10 ha hal produkcyjnych.- Kluczem wyboru inwestycji były lokalizacja, czas i możliwości produkcyjne w jednym miejscu. Nikt oprócz nas tego nie może zagwarantować. Bez naszych wanien cynkowniczych nie dałoby się tego wykonać.- Negocjacje prowadziła Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal ze wsparciem Mostostalu Siedlce. Tu się liczyły kompetencje, doświadczenie i moce produkcyjne. Nikt w Polsce nie ma takich mocy i doświadczenia jak Mostostal Siedlce. Konstrukcje stalowe Mostostalu Siedlce mogą Państwo spotkać niemalże wszędzie.- Jako spółka giełdowa stoimy najdalej od polityki. Pracujemy i dla klienta publicznego, ale mamy też dużo klientów prywatnych. Nasi klienci, partnerzy biznesowi, nasi konsorcjanci i nasi pracownicy ufają nam. To zaufanie budowaliśmy latami. Doniesienia i insynuacje tego typu nam to zaufanie nadszarpują. Jeśli ktoś pisze o mnie nieprawdę, to muszę zareagować.- Mamy potrzebne kompetencje i zasoby. Tak naprawdę płot to jest prosta robota. Główną rolę odgrywa capacity, czyli możliwości produkcyjne wykonawcy. Będziemy w stanie tak tę produkcję zorganizować, zoptymalizować procesy, że będzie tu można mówić o taśmie. A to jest nam wszystkim potrzebne, ponieważ zapora powinna powstać w ciągu kilku miesięcy. Zamysł jest taki, żeby inwestycja powstała na granicy do końca kwietnia przyszłego roku. My będziemy produkować przęsła, a inna spółka zajmie się ich montowaniem. To jest bardzo ambitne założenie. Huta Pokój już zamówiła blachę. Staramy się tak wszystko zorganizować, aby niebawem zaraz rozpocząć próbną produkcję. Przygotowujemy się, czyścimy magazyny dookoła, aby było gdzie składować materiały. Logistycznie jest to trudne przedsięwzięcie ale jesteśmy na to gotowi.