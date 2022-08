Wybrano budowniczego 18 km odcinka drogi S19

Oferta firmy Polaqua została wskazana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę ponad 18 km drogi ekspresowej S19 Dukla – Barwinek – poinformował Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wysocki dodał, że jeśli nie będzie odwołań od dokonanego wyboru oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana.

W przetargu złożono w sumie osiem ofert. Najkorzystniejszą złożyła spółka Polaqua, która zaoferowała zrealizowanie tego odcinka Via Carpatia za kwotę ponad 1,5 mld zł.

Jak przypomniał przedstawiciel rzeszowskiego oddziału GDDKiA, złożone oferty były oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 procent), przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (30 proc.), a także termin realizacji kontraktu (10 procent).

"Odcinek między Duklą a Barwinkiem graniczy bezpośrednio ze Słowacją. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych" - zaznaczył.

Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 18,2 km. W ramach zadania wybudowany zostanie też węzeł drogowy Barwinek, zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19. Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie, w tym m.in. 15 estakad; najdłuższa z nich będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m od poziomu terenu. Powstanie również dziesięć mostów, sześć wiaduktów drogowych i sześć przejść dla zwierząt.

GDDKiA planuje, że prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 42 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych, tj. od 1 grudnia do 31 marca. Wyłączenie to liczone będzie tylko w czasie robót budowlanych.

Wysocki podkreślił, że odcinek drogi ekspresowej S19 Dukla - Barwinek będzie przebiegać przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. "Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie ciekiem wodnym" - dodał. Występuje tam również 19 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo.

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę północną i południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać ma przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo ok. 169 km.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl