Wybrano firmę, która ma wybudować ważny odcinek A2

Oferta Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę autostrady A2 Mińsk Mazowiecki-Siedlce. Chodzi o 12-kilometrowy odcinek od węzła Kałuszyn do węzła Groszki. Firma zaoferowała w przetargu kwotę ponad 479 mln złotych.

Kalendarium A2 węzeł Kałuszyn-węzeł Groszki:

A2 na wschód od Warszawy

W realizacji są następujące odcinki:



- Węzeł Lubelska - węzeł Konik (długość 5,6 km), w realizacji w trybie P&B, wykonawca: Polaqua, wartość robót 214,2 mln zł.



- Węzeł Konik - obwodnica Mińska Mazowieckiego (9,2 km), w realizacji w trybie P&B, wykonawca Polaqua, wartość robót 323,5 mln zł.



Łączny koszt realizacji na obu odcinkach to około 764,3 mln zł. Planowane oddanie to trzeci kwartał 2020 roku.



W przygotowaniu:



- Siedlce - Biała Podlaska (63,5 km), w realizacji koncepcja programowa, wykonawca Multiconsult (termin - kwiecień 2020), realizacja P&B planowana na lata 2022-2024.



- Biała Podlaska - granica państwa (32 km), w realizacji koncepcja programowa, wykonawca Multiconsult (termin - marzec 2020 r.), realizacja P&B planowana na lata 2022-2024.



Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku minister infrastruktury Andrzej zapowiadał, że do 2025 roku zamkniemy program budowy autostrad w Polsce. - Ukończymy autostradę A1, A2, A6 i autostradę A18, tym samym pozostanie nam do zrealizowania bardzo ambitny program budowy pozostałej sieci dróg ekspresowych, w tym Via Carpatia, S11, S12, S47 - wyliczał Adamczyk.



