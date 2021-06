Wybrano firmę, która opracuje dokumentację dla autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe

Wrocławski oddział GDDKiA rozstrzygnął przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe. Za niemal 12 mln zł dokumentację opracuje Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT.

Jak podała w komunikacie GDDKiA, oferta firmy Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT z Warszawy została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe. "Firma zadeklarowała wykonanie dokumentacji za kwotę ponad 11,7 mln zł" - podano.

Zwycięzca przetargu będzie musiał opracować studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej i Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R).

Dokumentacja dotyczy odcinka autostrady A4 o długości ok. 36 km. W ramach dokumentacji STEŚ-R zostaną przeanalizowane warianty rozbudowy autostrady A4 w śladzie istniejącym na odcinku od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe.

GDDKiA przypomniała w komunikacie, że w 28 maj wybrano najkorzystniejszej oferty na wykonanie STEŚ-R dla budowy lub rozbudowy autostrady A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód o długości ok. 80 km i budowy ok. 50-kilometrowego odcinka S5 od węzła Sobótka do węzła Bolków.

