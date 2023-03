Wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę odcinków S12

GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargach na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S12 o łącznej długości ok. 33 km.

Mowa o dwóch fragmentach trasy - między Piaskami a Dorohuczą o długości 9,8 km oraz Chełmem a Dorohuskiem, który będzie miał długość ok. 23 km.

W postępowaniu na wyłonienie wykonawcy odcinka Piaski - Dorohucza najkorzystniejszą, opiewającą na ok. 358 mln zł złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Oferta tej firmy, o wartości 1 mld zł, została również wskazana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka Chełm - Dorohusk.

GDDKiA podaje, że początkiem odcinka Piaski - Dorohucza będzie istniejący węzeł Piaski Wschód, który zostanie przebudowany w ramach planowanej budowy drogi S17 Piaski - Łopiennik. Koniec odcinka planowany jest na wysokości Pełczyna. Inwestycja przewiduje powstanie dwujezdniowej drogi (po dwa pasy w każdym kierunku) oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego.

Z informacji Generalnej Dyrekcji wynika, że początek odcinka Chełm – Dorohusk zaplanowano w miejscowości Srebrzyszcze, gdzie ekspresówka przetnie istniejącą drogę krajową nr 12. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach.

Droga budowana będzie w systemie projektuj i buduj.

Droga ekspresowa S12 między Piaskami a przejściem granicznym w Dorohusku będzie liczyć blisko 75 km. Dla obwodnicy Chełma o długości ok. 13,6 km Lubelski Urząd Wojewódzki prowadzi obecnie postępowanie dotyczące wydania decyzji ZRID. Uzyskanie tej decyzji umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót w terenie. Trwa też przetarg na wyłonienie wykonawcy S12 na odcinku z Dorohuczy do Chełma (ok. 22).

