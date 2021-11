Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę odcinka S19

Oferta firmy Intercor została wskazana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Babica - Jawornik na Podkarpaciu – poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.

Odcinek S19, drogi która jest też częścią szlaku Via Carpatia, między Babicą a Jawornikiem będzie miał 11,6 km długości.

Docelowo droga S19 będzie miała w województwie podkarpackim ok. 169 km długości.

Przedstawicielka GDDKiA dodała, że jeśli nie będzie odwołań od tej decyzji, to - po otrzymaniu pozytywnej opinii prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - możliwe będzie podpisanie umowy.

Rarus przypomniała, że w przetargu złożono w sumie osiem ofert. "Najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, które zaoferowało zrealizowanie tego odcinka za kwotę ponad 1,2 mld zł" - zaznaczyła.

Złożone oferty były oceniane przy zastosowaniu kryteriów: cena (60 proc.), termin realizacji kontraktu (10 proc.) oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne (30 proc.).

Jak podała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA, wszyscy wykonawcy zadeklarowali przedłużenie okresu gwarancji jakości o 5 lat oraz skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie też m.in. węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie miejscowości Strzyżów i Czudec, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R. Powstanie także Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik (w kierunku Rzeszowa).

Powstanie też siedem estakad na bardzo wysokich podporach, w tym największa estakada o długości ok. 1,15 km i filarach o wysokości ok. 100 m. Wybudowanych zostanie również sześć wiaduktów i trzy przejścia dla zwierząt.

Jak podkreśliła Rarus, powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Jawornik.

"Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Babicą a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki: Babica-Jawornik (z tymczasowym łącznikiem S19 z drogą krajową nr 19) oraz Jawornik-Domaradz. Docelowo, po wybudowaniu tego drugiego odcinka, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Jaworniku. W śladzie tymczasowego łącznika będzie droga gminna służąca m.in. służbom ratowniczym jako wjazd awaryjny na S19 przez MOP Jawornik" - wyjaśniła

Odcinek drogi ekspresowej S19 Babica-Jawornik przebiegać będzie przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. W związku z tym na etapie opracowania Koncepcji Programowej wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża.

Jak wyjaśniła Rarus, trasa przebiegać będzie na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie rzekami i potokami. "Prowadzenie prac geologicznych było więc bardzo dużym wyzwaniem i takim samym wyzwaniem dla wykonawcy będzie prowadzenie tu robót budowlanych" - dodała.

Na terenie, na którym powstanie odcinek występuje m.in. 13 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Do tej pory oddano do ruchu ponad 30 km, ponad 64 km jest w realizacji, a ok. 74 w przygotowaniu.

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

Na Podkarpaciu będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Do tej pory w województwie oddanych do ruchu jest niemal 40 km S19 - od węzła Sokołów Małopolski do węzła Rzeszów Południe oraz odcinek Lasy Janowskie - Zdziary. Ponad 75 km znajduje się w realizacji w systemie +buduj+ oraz +projektuj i buduj+. Natomiast ponad 54 km tej trasy znajduje się w przygotowaniu - jeden odcinek jest na etapie przetargu, a trzy odcinki na etapie realizacji koncepcji programowej.

